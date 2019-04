Basket: Olimpia supera lo Scauri e si prepara ai play off

Con il punteggio di 80 a 82, l’Olimpia Matera liquida anche l’ultimo impegno (gara 30) del campionato nazionale di basket di Serie B “Old Wild West” – Girone D, affermandosi in trasferta con Scauri, nella serata di sabato 20 aprile 2019.

La partita si è avviata sui binari dello scambio punto a punto, con un primo quarto che ha registrato uno scarto massimo di tre punti tra le due squadre e un punteggio di 27 a 26 a favore dei laziali. Nel secondo quarto, l’Olimpia ha preso il largo portandosi a un vantaggio massimo di dodici lunghezze, diventate otto al momento di andare negli spogliatoi nell’intervallo lungo (parziale 12-21). Terza frazione di gioco ancora a favore dei materani, che raggiungono diciassette punti di margine, e poi subiscono il ritorno di Scauri (19 a 23). Il margine progressivo residuo di dodici punti (sul 58 a 70) dimostra di non essere sufficiente per arginare il recupero impetuoso dei padroni di casa, che si lanciano in una disperata rincorsa che, con una tripla di Moretti a due secondi dal termine, raggiunge un effimero pareggio, vanificato sul suono della sirena da un tiro dall’area di Daniele Merletto che beffa i coraggiosi avversari e permette ai lucani di portare a casa gli ultimi due punti del campionato.

“È stata una partita vera” – è il commento di coach Agostino Origlio – “e anche se l’esito non era importante per la classifica, l’abbiamo approcciata nel modo giusto e risolta nel finale grazie a un canestro di Merletto allo scadere dell’ultimo secondo. Sono stati bravi i ragazzi a sapere interpretare la gara, anche nelle difficoltà finali, in un campo difficile e contro un avversario che non ha mai mollato la presa, perché ci teneva a chiudere in bellezza. La lucidità nel finale è stata buona anche se ci sono stati degli errori dalla cui analisi dobbiamo ripartire, onde evitarli nella post season, dove potrebbero risultare fatali. Complimenti alla nostra squadra che ha sempre sfoderato la volontà di vincere, anche se in condizioni non ottimali – considerata anche l’assenza di capitan Jack Sereni, tenuto a riposo per precauzione”.

Al termine del match, sono risultati in doppia cifra i giocatori dell’Olimpia Enzo Cena (21 punti), Andrea Iannilli (20) e Pasquale Battaglia (13). Le percentuali di tiro sono state del 35% sui tiri da tre punti (8/23), del 53% su quelli da due punti (24/45) e dell’83% sui tiri dalla lunetta (10/12), con un disavanzo di 9 falli tra commessi (22) e subiti (13).

Alla fine della trentesima giornata, la squadra della Città dei Sassi si colloca definitivamente al quarto posto in classifica, con quarantadue punti, alle spalle di Caserta (54), Palestrina (50) e Salerno (48), ed è seguita da Reggio Calabria (39), Napoli (36), Luiss Roma (34) e HSC Roma (32). Queste otto squadre proseguiranno il loro cammino nei Play Off, già a partire da domenica prossima, 28 aprile.

Ancora l’allenatore: “Archiviamo così la stagione regolare con un’altra importante vittoria e con quarantadue punti, siamo molto soddisfatti perché il cammino è stato lungo. Ci aspetta la post season, stasera abbiamo appreso il nome della nostra prossima avversaria, Bisceglie, che affronteremo nei quarti al meglio delle tre partite e con il vantaggio del fattore campo, siamo pronti per tuffarci nei Play Off che spero possano regalare grandissime emozioni ai sostenitori dell’Olimpia e alla nostra società”. Dunque sarà Bisceglie, che nella stessa giornata ha perso il confronto diretto con Pescara e subito la vittoria a distanza di Fabriano, la quinta classificata del Girone C, designata a confrontarsi con l’Olimpia Matera in gara 1 dei quarti di finale Play Off, domenica prossima al Palasassi.

Nel Tabellone 3 dei Play Off, in cui si incrociano i destini delle squadre dei gironi C e D, oltre al confronto tra Matera e Bisceglie, si sfideranno San Severo e HSC Roma, Palestrina e Corato, Fabriano e Napoli. Nel Tabellone 4, invece, si combinano i sogni di gloria di Caserta e Nardò, Pescara e Reggio Calabria, Chieti e Luiss Roma, Salerno e Senigallia. Da ciascuno dei due tabelloni, e dagli altri due composti dai roster dei Gironi A e B, al termine del torneo composto da quarti (due vittorie al meglio delle tre gare), semifinali e finali (tre vittorie al meglio delle cinque gare), proverrà una formazione qualificata per le Final Four Promozione (15 e 16 giugno), che designeranno le tre squadre su quattro promosse in serie A2.

“Auguriamo una serena Pasqua a tutti, da martedì riprenderemo a lavorare fiduciosi per preparare nel migliore dei modi questa nuova serie” – conclude coach Origlio.

Per la cronaca, le altre partite della trentesima giornata si sono concluse con le affermazioni casalinghe di Palestrina su HSC Roma (90-56), IUL Roma su Valmontone (82-68), Reggio Calabria su Luiss Roma (87-71) e Caserta su Palermo (80-62); vittorie in trasferta per Salerno a Pozzuoli (53-71), Napoli a Catania (72-80), e Capo D’Orlando a Battipaglia (68-126). La classifica del girone C si conclude con la zona neutra occupata da IUL Roma e Scauri a quota 26, e Capo D’Orlando (24). Dovranno disputare i Play Out Valmontone (20), Palermo (18), Pozzuoli e Catania (14). Condannata da tempo alla retrocessione – ferma a quota zero – Battipaglia, cui va riconosciuto il merito di aver onorato sportivamente gli impegni di campionato fino all’ultima giornata.

TABELLINO

Basket Scauri – Olimpia Matera 80-82 (27-26, 12-21, 19-23, 22-12)

Basket Scauri: Andrea Longobardi 16 (4/13, 0/1), Gioele Moretti 13 (2/4, 3/4), Antonio Gallo 13 (5/8, 0/2), Marko Milisavljevic 13 (6/9, 0/0), Mattia Ciman 9 (1/4, 2/4), Guillermo nicolas Laguzzi 7 (3/7, 0/0), Mattia Melchiorri 7 (2/4, 0/1), Luca Granata 2 (1/1, 0/2), Victor manuel Papa 0 (0/0, 0/0), Ivan Treglia 0 (0/0, 0/0), Dante Richotti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Scampone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Marko Milisavljevic 9) – Assist: 5 (Antonio Gallo 3)

Olimpia Matera: Enzo Cena 21 (8/14, 1/3), Andrea Iannilli 20 (9/14, 0/0), Pasquale Battaglia 13 (0/0, 3/5), Daniele Merletto 9 (3/5, 1/3), Maurizio Del testa 6 (1/3, 1/3), Daniel Datuowei 5 (1/2, 1/3), Renato Buono 4 (2/5, 0/3), Mario Mancini 4 (0/2, 1/3), Giacomo Sereni 0 (0/0, 0/0), Domenico Centoducati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Enzo Cena, Andrea Iannilli 9) – Assist: 4 (Andrea Iannilli 2)