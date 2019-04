A Matera il convegno per la celebrazione del XII Simposio Europeo delle Logge Europa

“Europe Freemasonry Culture: Ideas for the future”. sarà il tema del convegno che si svolgerà nel corso delle manifestazioni per la celebrazione del XII Simposio Europeo delle Logge Europa in programma a Matera dal giorno 10 al giorno 12 maggio .

Ad introdurre i lavori sarà Vladimir Dumitru Pres. International Symposium Europe Lodges.

Relatori:

– Claudio Bonvecchio, Docente Di Filosofia e Scienze Sociali, Università

dell’Insubria ;

– Nicola di Modugno Docente di Giustizia Amministrativa, Università del Sannio

(Benevento), storico della Massoneria;

EricTedeschi G.M.Regionale della GLNF;

Radu Comanescu storico della Massoneria della Romania;

Modera i lavori Pasquale La Pesa, già 2° Gran Sorv:. Del GOI

Concluderà i lavori il Venerabilissimo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, l’Ill.mo Fr.’. Stefano Bisi.

Il convegno sarà ospitato presso la prestigiosa struttura alberghiera MH Hotel .