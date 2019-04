L’Onyx Jazz Club a Stoccolma con Daniel Karlsson

L’idea che l’Europa non sia solo una semplice lista di trattati economici ma una vera e propria federazione di stati che possono e devono interagire tra di loro, è sempre stata radicata nel pensiero dell’associazione Onyx Jazz Club di Matera, che da oltre 30 anni organizza il Gezziamoci, uno dei più longevi jazz festival di Basilicata.

Proprio questa visione utopistica, ha portato il trio del pianista svedese Daniel Karlsson a suonare presso l’Ambasciata d’Italia a Stoccolma il brano “Colorful Gray – Song of Matera” commissionato al compositore dall’Onyx Jazz Club, su invito dell’ambasciatore italiano in Svezia Mario Cospito.

Era il 2017 quando l’associazione materana decide di includere nel cartellone del proprio festival il trio di Daniel Karlsson. Quando il trio arrivò in macchina a Matera, dopo aver attraversato l’Europa in tour, partendo dalla Svezia fino ad arrivare nel sud Italia, rimase esterrefatto dalla ruvida bellezza della città dei sassi.

“Entrare in città è stato come fare un viaggio nel tempo – dichiara il pianista Daniel Karlsson -. Mi ha dato una sensazione surreale girovagare tra queste case scavate nelle roccia porosa del sottosuolo. Trasformare queste impressioni in una composizione è stata la cosa più naturale. Il grigio non è mai stato così ricco di sfumature per me, prima di allora.”

Un anno dopo, l’Onyx Jazz Club invita nuovamente il trio di Karlsson, commissionandogli un brano per celebrare Matera Capitale Europa della Cultura 2019. Da questo incontro, nasce “Colorful Gray – Song of Matera”

“L’idea che un brano composto per Matera possa essere stato suonato all’Ambasciata Italiana a Stoccolma ci riempie di orgoglio – dichiara Luigi Esposito, presidente dell’Onyx Jazz Club di Matera -. In associazione abbiamo sempre pensato che l’Europa fosse da considerare solo un confine più vasto della nostra Basilicata e quello che è successo in ambasciata, presidiata da un ambasciatore lucano, ne è la prova. Grazie agli sforzi di Loredana Franza e di Daniel Karlsson, l’Onyx Jazz Club, con il Gezziamoci e Matera, continua ad allargare sempre più i suoi confini. E non ci fermeremo qui”.

Il brano Colorful Gray – Song of Matera è stato inserito nella prima raccolta del Daniel Karlsson Trio “So Far” con Daniel Karlsson al pianoforte, Christian Spering al contrabbasso e Fredrik Rundqvist alla batteria. “So Far” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.