Calcio a 5 serie B – girone G, il Real Team Matera ospita il Traforo Spadafora

Penultimo turno della stagione regolare del campionato di calcio a 5 di serie B: per il girone G, il Real Team Matera, settimo con 25 punti, 3 lunghezze di ritardo dalla zona play off e da tempo matematicamente salvo, ospita il Traforo Spadafora, terza forza del raggruppamento a quota 42 ed alla ricerca degli ultimi punti per provare a chiudere la stagione in seconda posizione (distante una sola lunghezze ed occupata dal Bernalda), favorevole in chiave play off. All’andata il match è stato piuttosto esaltante con vittoria del Real Team Matera per 5-3: una partita intensa con entrambe le formazioni ben disposte in campo e con i lucani che hanno conquistato l’intera posta in palio nei secondi finali, grazie alle reti ravvicinate di Paulinho e Piliero. “Ci stiamo allenando in queste settimane – dichiara il laterale del Real Team, Gonzales – per chiudere il campionato in bellezza, magari conquistando anche un posto nei play off, fermo restando che la nostra squadra è stata allestita per una tranquilla salvezza, traguardo raggiunto da tempo con grande merito. E’ stata una bella stagione, – rimarca ancora l’atleta spagnolo classe 1998, alla sua prima esperienza in Italia – il gruppo è cresciuto di settimana in settimana, allenandosi costantemente e serenamente; posso inoltre ritenermi più che soddisfatto del mio campionato e ringrazio la società per la fiducia e per avermi dato la possibilità di giocare in Italia.” Real Team Matera e Traforo Spadafora in campo sabato alle 16, seguirà la pausa pasquale poi la chiusura della stagione regolare sabato 27 aprile con, per i lucani, la partita esterna contro l’Altamura, incontro questo che andrà di fatto a definire la quinta posizione, l’ultima utile per i play off e ad oggi occupata proprio dai murgiani (nel mezzo il Taranto con 27 punti).

