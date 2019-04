Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Continuano i controlli del territorio nel potentino

Villa D’Agri (PZ), un 25enne di Marsicovetere (PZ), per lesioni personali colpose e guida in stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. Il giovane, alla guida di un’utilitaria, ha investito due pedoni. I successivi accertamenti sanitari hanno consentito di accertare la sua positività alla “cocaina”. Nella circostanza, gli è stata ritirata la patente di guida;

Ruoti (PZ), un 79enne del luogo, per guida in stato di ebbrezza alcolica. All’anziano, coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla normativa in materia;