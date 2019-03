PAOLA TURCI: ONLINE IL VIDEO DI “VIVA DA MORIRE” UNA BATTLE DI DANZA TUTTA AL FEMMINILE RICCA DI ENERGIA

IL SUO NUOVO ALBUM È USCITO IL 15 MARZO Dopo le due date a maggio a Milano e Roma Il 12 novembre inizia da Torino il tour teatrale

“Viva da Morire” è il nuovo singolo di Paola Turci che dà titolo al nuovo album e che rispecchia il tema centrale del nuovo lavoro, un inno alla vita ricco di energia.

E il video, online da oggi, rispecchia questo stato d’animo. Per la regia di Damn Films (Marc Lucas & Igor Grbesic), raffigura un’energica battle di danza tutta al femminile dove sono inclusi tutti i generi di ballo e che vede al centro Paola Turci. Un video caratterizzato da una forza trascinante e travolgente.

Guarda il video: https://youtu.be/UHMVSwYtQZs

Questi singolo e “L’ultimo ostacolo”, presentato allo scorso Festival di Sanremo, sono contenuti in “Viva Da Morire”: dieci tracce, ognuna un arrangiamento musicale proprio, in cui è racchiuso il passato, il presente, il futuro. Paola Turci adolescente sulla vespa 50, Paola Turci sospesa nel passato e viva ne presente, ricca di desideri per il futuro.

Prodotto da Luca Chiaravalli, molti sono gli autori importanti che hanno collaborato all’album, da Shade con cui Paola duetta nel brano “ Le olimpiadi tutti i giorni”, a Nek, a Federica Abbate, Giulia Anania, Andrea Bonomo, Davide Simonetta, Gianluigi Fazio e molti altri.

Paola Turci sta incontrando i fan in alcuni appuntamenti speciali negli store delle principali città italiane:

22 marzo FELTRINELLI RED H. 18.00 Piazza della Repubblica FIRENZE

23 marzo FELTRINELLI H. 18.00 Piazza dei Martiri NAPOLI

24marzo FELTRINELLI H. 15.00 Via Melo BARI e FELTRINELLI H. 18.30 Via dei Templari LECCE

A maggio Paola Turci presenterà i nuovi brani in due importanti eventi live che si terranno il 13 maggio a Milano a Teatro degli Arcimboldi e il 20 maggio a Roma all’Auditorium Parco della Musica.

Il 12 novembre, invece, partirà da Torino il tour teatrale :

12 novembre – Torino- Teatro Colosseo

14 novembre – Bologna – Teatro Celebrazioni

15 novembre – Mestre – Teatro Corso

19 novembre – Parma – Teatro Regio

21 novembre – Senigallia – Teatro La Fenice

23 novembre – Lecce– Politeama Greco

26 novembre – Catania – Teatro Metropolitan

27 novembre – Palermo – Teatro Golden

30 novembre – Reggio Calabria – Teatro Cilea

2 dicembre – Napoli – Teatro Augusteo

4 dicembre- Forlì – Teatro Fabbri

9 dicembre – Firenze – Teatro Verdi