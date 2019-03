Voucher per la digitalizzazione: su richiesta di Confapi Matera prorogato al 28 marzo il termine di rendicontazione

Su richiesta di Confapi Matera, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale 14.3.2019, ha prorogato il termine per la presentazione, da parte delle imprese assegnatarie del Voucher per la Digitalizzazione, delle richieste di erogazione delle agevolazioni fino alle ore 17,00 del 28 marzo 2019.

La misura di agevolazione per le imprese denominata Voucher per la Digitalizzazione costituisce un’interessante opportunità per le Pmi che intendono ammodernare le tecnologie informatiche in azienda, acquistando nuovi hardware e software.

Tuttavia la scadenza del 14 marzo per l’invio della rendicontazione, con la dimostrazione di avere pagato i fornitori a saldo, aveva creato non pochi problemi a molte piccole e medie imprese beneficiarie del contributo a causa della perdurante fase di carenza di liquidità.

A ciò, inoltre, si sono aggiunte diverse difficoltà tecniche connesse all’utilizzo della piattaforma predisposta per la rendicontazione.

Il presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, ringrazia il Ministero dello Sviluppo Economico per avere concesso la proroga, al fine di non vanificare lo sforzo che le Pmi hanno in questi mesi affrontato negli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Matera, 19 marzo 2019

Confapi Matera