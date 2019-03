Un nuovo weekend full-immersion con Volley Matera

Archiviato lo splendido 1° Torneo “Giovanni Manicone”, organizzato dalla omonima Associazione e seguito da una folta cornice di pubblico al Palasassi di Matera, è già tempo di rituffarci in nuovi appuntamenti che ci vedranno protagonisti nel weekend del 16-17 Marzo 2019

Grande divertimento,gioia e spettacolo in campo e sugli spalti del Palasassi di Matera per il 1° Torneo “Giovanni Manicone, nello scorso sabato 09 Marzo, che ha visto sfidarsi sul parquet tre formazioni Under 13 Femminili in un clima magico e festoso: Volley Matera, Tricarico Volley e Polisporting Grassano. Tante le persone che hanno seguito la manifestazione anche grazie alla partecipazione della madrina Consuelo Mangifesta, che si è dedicata ad autografi e selfie tra i tanti appassionati e non, in quel che è stato il luogo dove proprio Consuelo ha portato alla ribalta nazionale ed europea il nome di Matera nel volley femminile.

Nel prossimo weekend del 16-17 Marzo, gli impegni per le nostre formazioni sono spalmati tra il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica. Nel pomeriggio di Sabato 16 Marzo, arriva l’esordio in un derby cittadino per la Prima Divisione Giovani Maschile guidata da Cosimo Fontana, che andranno a sfidarsi contro la Volley Academy Matera nella palestra dello Stadio XXI Settembre con start alle ore 18:00.

Nella mattina di Domenica 17 Marzo invece due impegni in contemporanea impegneranno le nostre formazioni. L’Under 13 Maschile 3×3, guidata da Mister Nicola Logallo, disputerà la quinta giornata a concentramento presso la Palestra I.T.C.G. Olivetti di Matera, ospitata proprio dalla nostra società, prima gara al via alle ore 9 per un’altra mattinata ricca di gare all’insegna dello sport e del divertimento. In contemporanea l’Under 13 Femminile allenata da Mister Vittorio Suglia, sarà di scena sul parquet del PalaOlimpia di Policoro per disputare la terza giornata del campionato dove affronterà alle 10:45 l’RF Group Sassi Volley Matera e alle ore 12:00 la Gi Elle Volley Policoro.

