Da lunedì 11 marzo ufficio elettorale aperto anche di domenica

A partire da lunedì 11 marzo 2019 e fino al 24 marzo 2019, l’ufficio elettorale del Comune di Matera resterà aperto, anche di domenica, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.

La decisione è stata presa per facilitare le operazioni di rinnovo delle tessere elettorali scadute ed evitare così lunghe code agli sportelli negli ultimi giorni che precedono la data del voto.

L’Ufficio elettorale ricorda inoltre che sono circa 15 mila i cittadini interessati alla riorganizzazione del numero di elettori distribuiti nelle 62 sezioni di voto della città.

I cittadini interessati hanno ricevuto nei mesi scorsi il tagliando adesivo, recante il numero della nuova sezione di assegnazione, che deve essere applicato sulla scheda elettorale. Qualora quesa operazione non sia stata fatta o nel caso in cui il tagliando sia stato smarrito, ci si può rivolgere all’Ufficio elettorale per chiedere chiarimenti sulle modalità di applicazione dell’adesivo o per ritirare una copia del tagliando.

Sarebbe opportuno non aspettare gli ultimi giorni disponibili per verificare la correttezza di dati sulla propria scheda elettorale.

Per qualsiasi informazione si possono contattare i numeri 0835 241201 o 0835 241258.