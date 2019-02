Inaugurazione Basilicata Openspace – Palazzo dell’Annunziata di Matera

Sabato 2 marzo 2019, alle ore 11:00 si apriranno ufficialmente le porte di Basilicata Openspace, la moderna infrastruttura turistica progettata da APT Basilicata e allestita negli spazi al piano terra del Palazzo dell’Annunziata, in Piazza Vittorio Veneto a Matera.

Con aree museali, spazi espositivi, uffici, laboratori, aree di condivisione e co-working, l’Openspace è stato pensato come luogo di aggregazione, interazione e conoscenza, tra l’istituzione regionale, i cittadini di Matera, gli “abitanti culturali”, gli operatori del settore turistico, i lucani e i viaggiatori che vivono e attraversano la Basilicata, arrivando dall’Italia e dal mondo.

«Un progetto strategico per APT, per Matera e per la Regione Basilicata – afferma il direttore generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale Mariano Schiavone – avviato sul finire del 2016 e realizzato grazie all’azione sinergica che ha coinvolto la nostra Agenzia, la Provincia di Matera, l’Autorità di Gestione FESR e la Stazione Unica Appaltante della Regione. Un progetto partecipato che porta nel cuore della Città di Matera, faro del turismo lucano, la Basilicata intera, la storia dei luoghi e degli habitat, la cultura, le tradizioni, ma anche il sistema produttivo, la ricerca e l’innovazione. Uno spazio condiviso – continua Schiavone – dove tutti potranno sentirsi accolti e coinvolti, che opererà sette giorni su sette dalle 9:30 alle 21:30, offrendo materiali di informazione turistica e territoriale nello spazio “Basilicata informa”, una comunicazione che si annuncia già nel voltone di ingresso che affaccia sulla piazza, con i totem interattivi, sempre fruibili, collegati al portale basilicataturistica.it e al Polo museale della regione».

L’architettura dei contenuti di Basilicata Openspace è stata concepita per essere costantemente aggiornata «e questo costituisce il vero punto di forza del progetto – sottolinea il direttore di APT–. I contenuti potranno dunque accogliere i suggerimenti e l’apporto di tutti coloro che vorranno contribuire nel tempo alla crescita e al miglioramento della nostra infrastruttura, accessibile e dialogante».

L’inaugurazione si terrà sabato 2 marzo alle ore 11:00. Una cerimonia aperta a chiunque voglia partecipare, che segna idealmente l’avvio di un percorso che rinnova la centralità del Palazzo dell’Annunziata, con la Biblioteca provinciale “T. Stigliani” e il Cinema Comunale, ormai prossimo alla riapertura, nella vita culturale e turistica della Città di Matera e della Basilicata, con lo sguardo aperto all’Europa e al mondo intero.