Castel del Monte: Visite guidate con interprete Lis

Domenica 03 marzo 2019 in occasione della GIORNATA MONDIALE DELL’UDITO e nell’ambito della giornata-evento “DomenicalMuseo” Nova Apulia organizza per la prima volta in assoluto presso Castel del Monte una visita guidata con interprete LIS con l’obiettivo di rendere l’arte, la storia e la cultura accessibile e fruibile da parte di tutti.

Castel del Monte, monumento simbolo della Puglia e sito UNESCO dal 1996, con questa iniziativa vuole collocarsi fra i primi siti nella BAT a curare progetti di turismo inclusivo cercando di abbatterle ogni tipo di barriere, non solo architettoniche.

Nova Apulia S.c.a.r.l. opera In Puglia nella gestione dei servizi museali aggiuntivi su concessione del Polo Museale Regionale. Presso i castelli di Bari, Trani, Gioia del Colle e Castel del Monte e i musei archeologici di Taranto ed Egnazia ed al parco archeologico di Monte Sannace offre servizi di biglietteria, progettazione e vendita di prodotti editoriali e merchandising, visite guidate e laboratori didattici, produzione di eventi, mostre e concerti.

Due appuntamenti per domenica 3 marzo 2019:

alle ore 10.30 e alle ore 12:30

costo procapite di € 5,00

Per informazioni e prenotazione:

388.302600, casteldelmonte@ novaapulia.it