GRAVINA IN PUGLIA – Contributi libri di testo: fissati i termini per la presentazione dei documenti contabili

Entro il 20 Febbraio 2019 andranno presentate fatture o ricevute di acquisto

Fissato al 20 Febbraio prossimo il termine ultimo per la presentazione di fatture o ricevute d’acquisto di libri di testo per i quali sia stato richiesto il contributo erogato dal Comune, in riferimento all’anno scolastico 2018-2019, per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Lo rende noto l’Ufficio Pubblica Istruzione, precisando che la documentazione in oggetto dovrà essere depositata inderogabilmente entro e non oltre le ore 12 di Lunedì 20 Febbraio 2019, per consentire il completamento delle pratiche già presentate ed in fase di istruttoria. Subito dopo, si provvederà alla definizione delle modalità di liquidazione dei contributi stessi in favore degli aventi diritto.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione, con sede in via Sottotenente Buonamassa (nelle vicinanze della chiesa di San Domenico), aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 (ed il Martedì e Giovedì pure dalle 16 alle 18), raggiungibile anche telefonicamente negli stessi giorni e orari al numero 080 3259507.

Gravina in Puglia, 8 Febbraio 2019