Anche i cuochi lucani protagonisti a inaugurazione Matera 2019

“Si sa, il cibo è anche cultura, ecco perché all’inaugurazione di Matera 2019 giornata storica per il popolo lucano, si è deciso di presentare la regione anche con le eccellenze gastronomiche e vitivinicole. E qui – si legge in una nota diffusa dall’Unione regionale cuochi lucani – il grande cuore dei quasi cento cuochi lucani presenti, diretti dal presidente regionale Rocco Giubileo, hanno voluto condividere con la Federazione Italiana Cuochi questi momenti di gioia e di grande visibilità per tutta la categoria, considerata anche la presenza non solo delle istituzioni lucane ma anche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di giornalisti provenienti da tutto il mondo”.

“Un riscatto di una città e di una cucina del territorio che fino a tempo fa era quasi sconosciuta e che oggi, grazie anche al lavoro di squadra tra agricoltori, cuochi ed istituzioni – sottolinea Giubileo – è sempre più protagonista nel panorama nazionale ed internazionale e che il 19 gennaio, durante il buffet servito presso l’agriturismo Masseria del Parco, ha avuto riscontri positivi, confermando che il sistema Basilicata è un modello vincente”.

Un sogno che si avvera, nel quale la FIC, con il lavoro del presidente, il lucano Rocco Pozzulo, ha creduto fin dall’inizio e che “grazie alle nostre istituzioni e in particolar modo all’assessore del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata Luca Braia, al segretario generale della Fondazione ‘Matera Basilicata 2019’, Giovanni Oliva, e al direttore generale dell’APT Basilicata, Mariano Schiavone, si è realizzato”.

