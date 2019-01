Gravina in Puglia: Maltempo: garantito trasporto medicinali

In considerazione del protrarsi dell’ondata di maltempo, a seguito delle copiose nevicate che da ore interessano la città, il Centro operativo comunale di Protezione Civile ha attivato un servizio gratuito di trasporto medicinali e beni di prima necessità, con automedica di primo soccorso, in favore di nuclei familiari residenti nelle contrade rurali eventualmente isolate a causa della neve o del ghiaccio ed impossibilitati a raggiungere farmacie e centri di approvvigionamento. Per usufruirne, contattare il Centro operativo comunale (al numero 080 3267463) o il responsabile del servizio, dottor Vito Cilifrese, all’utenza mobile 338 3981261.

Correlati