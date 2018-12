Elezioni, M5s: ancora nessuna chiarezza sulla data del voto

“Ancora nessuna chiarezza sulla data delle elezioni regionali e democrazia congelata per altri 20 giorni. Il Tar della Basilicata, a seguito di un cavillo procedurale utilizzato dai legali della Regione che non ha consentito al presidente del collegio giudicante di esprimersi oggi in forma breve, ha rinviato al prossimo 9 gennaio la decisione sul ricorso presentato dal M5s Basilicata, contro la scelta illegittima della Giunta Pittella di rinviare le elezioni regionali ben sette mesi dopo la scadenza naturale, e cioè il 26 maggio 2019, in concomitanza con le elezioni europee. Il collegio giudicante del Tar lucano, pertanto, ha deciso che si pronuncerà il 9 gennaio ed emetterà una sentenza breve”.

E’ quanto dichiarano il candidato presidente del Movimento cinque stelle Antonio Mattia e ei consiglieri regionali Giovanni Perrino e Gianni Leggieri.

“Ricordiamo – aggiungono – che l’intera Giunta regionale è sotto inchiesta per le nomine dei commissari in sanità e che il presidente Pittella è ancora oggetto del divieto di dimora, disposto, dopo gli arresti domiciliari, dalla Procura di Matera. Ci auguriamo che si definisca al più presto quando i lucani potranno andare a votare e scegliere democraticamente da chi farsi rappresentare.

Quanto sta accadendo è gravissimo e siamo certi che i cittadini sapranno giudicare il comportamento irresponsabile e scorretto della Giunta regionale. Un comportamento che nuoce alla credibilità delle istituzioni e per il quale chi ha la responsabilità delle scelte compiute dovrà dare conto in tutte le sedi”.