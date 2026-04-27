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Premiazione concorso Cgil, Flc Cgil e Inca Cgil dedicato alla sicurezza sul lavoro e rivolto alle classi quarte e quinte degli istituti tecnici e professionali.Martedì 28 aprile – ore 12:00 – Aula Magna IIS Einstein De Lorenzo – Potenza

Si terrà domani martedì 28 aprile, alle 12, nell’Aula Magna dell’IIS Einstein De Lorenzo, a Potenza, la premiazione della classe vincitrice del concorso “La sicurezza prima di tutto” promosso da Cgil, Flc Cgil e Inca Cgil e rivolto alle classi quarte e quinte degli istituti tecnici e professionali di sette città italiane, tra cui Potenza, tra i capoluoghi delle regioni più colpite da infortuni e morti sul lavoro in relazione agli occupati.

L’obiettivo è rafforzare l’educazione alla sicurezza e alla consapevolezza dei propri diritti tra le studentesse e gli studenti che si preparano a entrare nel mondo del lavoro. Il progetto si è concentrato su chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro attraverso i percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), per offrire strumenti concreti di consapevolezza e prevenzione. Le studentesse e gli studenti hanno partecipato a incontri e moduli formativi sui rischi, sui diritti e sui comportamenti da adottare, con materiali multimediali che hanno richiamato anche casi di cronaca recenti.

L’intento è duplice: promuovere una cultura della sicurezza e far comprendere che, anche durante i tirocini, ragazze e ragazzi hanno gli stessi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

A conclusione del percorso, le classi hanno realizzato podcast, video e altri prodotti multimediali sul tema, che sono stati valutati in un concorso nazionale con un premio di 1.000 euro per le scuole vincitrici di ogni città. La premiazione verrà fatta domani in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, 28 aprile.

Alla premiazione saranno presenti rappresentanti del personale scolastico, il segretario generale Cgil Potenza Vincenzo Esposito, Paolo Laguardia della Flc Cgil di Potenza, Angelo Mecca direttore Inca Cgil Potenza e Sara Palazzolo dell’Inca Cgil nazionale.

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