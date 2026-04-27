Pisticci si conferma protagonista del turismo internazionale: al via l’Educational Tour

Condividi subito la notizia

Dal 𝟮𝟲 𝗮𝗹 𝟮𝟴 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 Pisticci accoglierà una delegazione di 𝗯𝘂𝘆𝗲𝗿 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 provenienti dagli 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗶 e da diversi Paesi europei, nell’ambito di un educational tour promosso dall’Assessorato al Turismo.

Sarà un’occasione importante per far conoscere da vicino il valore del nostro territorio, attraverso un percorso tra 𝗯𝗼𝗿𝗴𝗼, 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮, 𝗰𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶, 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼 e 𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀. Un’esperienza immersiva pensata per raccontare una destinazione capace di unire identità, qualità e accoglienza.

Il momento centrale si terrà oggi 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟳 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲, alle 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳:𝟯𝟬, presso 𝗘𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗮𝗻𝗼 a Pisticci Scalo, con 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, 𝘂𝗻 𝘃𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝗱𝗶𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗲𝗼, incontro esclusivo con buyer provenienti da Stati Uniti ed Europa.

Pisticci continua così a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, valorizzando 𝗺𝗮𝗿𝗲, 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 e 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶, dentro una visione turistica sempre più riconoscibile e attrattiva.

Views: 1