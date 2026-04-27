Pisticci. Il Centro Sociale Michetti il 2 Maggio vota per il rinnovo delle cariche, lettera aperta del presidente Iula ai soci

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“Si chiude con le procedure di elezione degli organi sociali del 2 maggio 2026, il triennio della mia prima

presidenza e del lavoro, di cui mi sono avvalso dello intero Consiglio Direttivo” . Inizia così la lettera aperta del massimo dirigente Dr,Dino Iula, diretta ai soci maschili e femminili delle sezioni del Centro Sociale di Piazza Umberto I° di Pisticci centro. Un triennio molto travagliato secondo il Presidente, per la semplice ragione che non tutti i soci hanno capito l’importanza che riveste un Centro Sociale che il legislatore, con Decreto 117/ 2017 ha inteso ad elevare a rango di APS ( Associazione di Promozione Sociale) ed ETS ( Ente del Terzo Settore), ai fini di una crescita civile seria e responsabile delle nostre comunità. “Quando noi critichiamo le nostre amministrazioni per la indifferenza rispetto alla socializzazione e alla qualità di vita dei nostri paesi – continua Iula – dobbiamo sapere che abbiamo avuto lo strumento ( Centro Sociale) per concorrere al miglioramento della nostra comunità, di quella delle nostre famiglie e di noi medesimi. D’ora in avanti dobbiamo tutti essere coscienti , che la vita del nostro Centro è strumento valido per concorrere TUTTI, a raggiungere l’obiettivo comune di vivere meglio. DI questo, anche gli amministratori locali (comunali, provinciali e regionali ) non possono fare come gli struzzi , non guardare alla realtà e, pavidi, confondere “ fichi per fiaschi” come già successo”. Il Presidente Iula, nel congedare il Consiglio Direttivo composto dal Vice Presidente DI MARSICO, Segretario LOIUDICE, Tesoriere TUFARO, CONSIGLIERI CAPOGROSSO, CARONE, DI STASI, LARDO, SODO, ha ringraziato tutti coloro che si sono prodigati, secondo le loro capacità ed il loro talento, a contribuire al difficile lavoro di gestione, programmazione, ideazione e realizzazione di eventi ed iniziative, compreso quelli che hanno ritenuto di essere inerti rispetto al lavoro da fare. “Essere a capo di una articolata associazione , che non sia di mero intrattenimento, ma di stimolo per ciascuna sensibilità presente fra gli oltre 200 soci che la compongono, è stato per me motivo di orgogliosa soddisfazione ed una sfida che, spero, sia riuscita ad intercettare l’apprezzamento e la benevolenza di ciascuno. Un particolare pensiero, rivolgo al Cav. Giuseppe QUINTO per l’ incondizionato sostegno e il costante stimolo a non mollare mai !. Adesso – conclude la missiva di commiato del massimo Dirigente Dino Iula – la vita continua, anche quella del CENTRO Sociale , e chiedo ad ognuno di continuare ad adoperarsi per la sua continua, costante crescita”. Ora la parola passa alle urne con elezioni fissate nella giornata di sabato 2 maggio. Il Presidente IULA, sarà il candidato di …..continuità e – ci permettiamo di anticipare e …….pronosticare (siamo libero di poterlo fare) – la riconferma di una persona responsabile che in questi tre anni di mandato, ha fatto SCUOLA di una organizzazione SOCIALE , valida e che non ha pari a tutti i livelli, dalle nostre parti, come ampiamente riconosciuto da più parti. Ma è anche la occasione , di non dimenticare il forzato periodo di chiusura del Centro di Piazza Umberto I° – sette mesi DOLOROSI per chi ama questa struttura – e di come, grazie al Presidente Iula la cosa sia stata gestita , ma anche ai buoni rapporti con l’Amministrazione Comunale e in particolare con il Primo Cittadino Domenico Albano, con la responsabile riapertura del Centro, ora con un tocco di classe in più, ora più bello, più accogliente, più funzionale, più elegante. Quella del 2 maggio 2026, voglio ricordarlo a tutti i soci – è una data significativa per la vita di questa struttura, soprattutto perché è la occasione per dare continuità ad un fattivo cammino intrapreso, grazie all’impegno di chi ha rappresentato la guida in questi tre anni, meritando tutta l’attenzione e il plauso possibile, ma soprattutto per non vanificare tutto il prezioso lavoro fin qui realizzato, di cui tutti siamo stati testimoni attenti, con un valido contributo dato alla crescita della nostra Pisticci.

MICHELE SELVAGGI

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