Sal Da Vinci: Leone d’oro al suo truccatore, il look maker di Buccino (SA) Giovanni Sciarrillo

[Giovanni Sciarrillo trucca Sal Da Vinci]«Alcuni sogni sembrano lontani anni luce. Poi un giorno ti ritrovi a Venezia, con un Leone d’Oro tra le mani, e capisci che tutto quel cammino aveva un senso», ha scritto in un post su Instagram.

«Grazie al Comitato per questo immenso onore e grazie a chi ha creduto in me e continua a farlo ogni giorno», ha aggiunto, concludendo: «Questo premio è il simbolo di una passione che non smetterà mai di crescere». [Giovanni Sciarrillo con Sal Da Vinci vincitore]