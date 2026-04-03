Sal Da Vinci: Leone d’oro al suo truccatore, il look maker di Buccino (SA) Giovanni Sciarrillo

|Leone d’oro al meritoal look maker di Buccino (SA)Giovanni Sciarrillotruccatore diSal Da Vincia SanremoIl titolare della società Al Pacino look maker ha ricevuto il premio a Venezia
Un prestigioso Leone d’Oro al Merito per Giovanni Sciarrillo, il “look maker dei vip”.
Titolare della società Al Pacino look maker, Giovanni Sciarrillo è noto al grande pubblico per aver curato l’immagine di numerosi artisti, tra cui Sal Da Vinci in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo.
|[Giovanni Sciarrillo trucca Sal Da Vinci]«Alcuni sogni sembrano lontani anni luce. Poi un giorno ti ritrovi a Venezia, con un Leone d’Oro tra le mani, e capisci che tutto quel cammino aveva un senso», ha scritto in un post su Instagram.
«Grazie al Comitato per questo immenso onore e grazie a chi ha creduto in me e continua a farlo ogni giorno», ha aggiunto, concludendo: «Questo premio è il simbolo di una passione che non smetterà mai di crescere».[Giovanni Sciarrillo con Sal Da Vinci vincitore]
|Martedì 7 aprile Giovanni Sciarrillo sarà accolto a Buccino, suo paese natio in provincia di Salerno, con una cerimonia in suo onore.
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