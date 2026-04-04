Altamura, diagnosi avanzate per il Reflusso gastroesofageo nel nuovo Ambulatorio di Fisiopatologia digestiva

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Diagnosticare precocemente il Reflusso gastroesofageo per evitare complicanze. Nell’Endoscopia Digestiva dell’Ospedale della Murgia di Altamura è possibile farlo in 24 ore, grazie ad un esame avanzato effettuato nel nuovo Ambulatorio di Fisiopatologia digestiva.

L’avvio ufficiale del servizio consente così di potenziare l’offerta diagnostica sul territorio e rispondere in modo sempre più mirato alle patologie dell’apparato digerente. Il centro, infatti, si pone come punto di riferimento per i pazienti affetti da disturbi funzionali esofagei e gastrici, offrendo esami specialistici di secondo livello, fondamentali per una corretta impostazione terapeutica o chirurgica.La principale novità del nuovo servizio riguarda l’introduzione della pH-Impedenzometria esofagea delle 24 ore, considerata il “gold standard” per la diagnosi della Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE). Si tratta di un esame diagnostico effettuato utilizzando un sondino naso-gastrico sottile collegato a un registratore portatile, che consente al paziente di svolgere le normali attività quotidiane.

La pH-impedenzometria delle 24 ore, in particolare, permette di: monitorare in tempo reale la quantità di acido che risale nell’esofago nell’arco di un’intera giornata; correlare i sintomi riferiti dal paziente (bruciore, rigurgito, tosse cronica, dolore toracico) con gli effettivi episodi di reflusso; valutare l’efficacia della terapia farmacologica.

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