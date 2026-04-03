Svolto a Matera corso BLSD per gli operatori della Polizia di Stato

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Presso la Sezione della Polizia Stradale di Matera si è svolto un corso di formazione dedicato al BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), rianimazione cardio polmonare anche mediante l’uso del defibrillatore, e alla disostruzione pediatrica. All’incontro ha partecipato il personale della Polizia di Stato della Questura e della Polizia Stradale.

L’obiettivo della sessione formativa è stato quello di fornire agli operatori le competenze necessarie per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, allo scopo di mantenere in vita la persona soccorso e prevenire danni cerebrali fino all’arrivo del 118.

Il soccorso pubblico è tra le priorità dell’operatore della Polizia di Stato, chiamato a intervenire in tutte le situazioni in cui l’incolumità dei cittadini è a rischio.

Il corso è stato tenuto da personale infermieristico volontario dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS).

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