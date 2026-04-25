IO SEGNO LE ORE, TU RIEMPILE D’AMORE. IL MOTTO DELL’OROLOGIO SOLARE SU PARETE ESTERNA CHIESA DI S.ANTONIO

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La nostra storia. Chissà quanti sono a conoscenza della presenza dell’unico straordinario esemplare di antichissimo orologio a muro, realizzato in tempi remoti e scalfito sulla parete sud - est della cupola della chiesa della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova di Pisticci ? "Io segno le ore, tu riempile d'amore", è il significativo ma anche simpatico motto che si legge sullo stesso (scritto in basso), e che finora e’rimasto imperterrito sempre li, resistendo e sfidando nei secoli, intemperie e terremoti. Magari, forse, con poca attenzione che meritava. Una data certa sulla sua realizzazione non ci è data conoscere, ma il suo sito è comunque ben visibile dal primo e secondo piano all’interno del palazzo del Comune in piazza Umberto I, grazie anche alle sue notevoli dimensioni di circa un paio di metri di lunghezza e oltre un metro di altezza. Il tutto, che fa bella figura di fronte agli occasionali spettatori, soprattutto i tanti frequentatori degli uffici del comune al primo piano e della Pretura al secondo piano, che della cosa si accorgono, solo volgendo lo sguardo in quella direzione. Le ore segnate su fondo chiaro, a mò di ventaglio e ben visibili, comprendono un arco di tempo quotidiano, che va dalle ore VII alle ore XVI (il tutto indicato in numeri romani), segnate secondo il movimento del sole da un'asta centrale in metallo che ne indica appunto gli orari della giornata. Se qualcuno avesse dubbi sulla precisone del prezioso, antico apparato tecnologico a muro della cupola della chiesa di Sant'Antonio, è pregato di consultare il proprio orologio da polso o da taschino, per controllare il minimo scarto che esiste tra le due misurazioni. Una vera e propria, ma anche pregevole e precisa opera d'arte di altri tempi (non abbiamo notizie sulla presenza di altri esemplari nella zona), ma anche bella a guardarla, quella stampata sulla facciata della cupola antoniana della chiesa pisticcese, che forse da ora, ci auguriamo, avrà una maggiore, particolare attenzione, ammirata dagli amanti della precisione e dell'arte, della storia e anche delle cose belle. Sicuramente, tenendo comunque sempre a mente, il significativo motto che l'accompagna: "Io segno le ore. Tu riempile d'amore".

MICHELE SELVAGGI

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