25 APRILE 2026 – 81° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE CELEBRATO A PISTICCI E MARCONIA.

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PISTICCI. Buon 25 APRILE 2026 a tutti. Oggi si celebra in tutta Italia, la FESTA DELLA

LIBERAZIONE, una data importante per la nostra Nazione e soprattutto storica e simbolica con la

restituzione al popolo italiano della LIBERTA’, dopo la fine del 2° Conflitto Mondiale. Oggi è l’

81° anniversario di quella agognata Liberazione, che anche quest’anno viene celebrato

dall’Amministrazione Comunale con due distinte manifestazioni, prima a Pisticci poi a Marconia. A

Pisticci centro, nella prima mattinata un corteo è partito dalla Piazza Umberto I°, con dietro il

Gonfalone Comunale, la presenza del Sindaco Domenico Albano, gli assessori Rocco Negro (

Vice Sindaco), Antonio De Sensi, Francesca Colacicco, Marilisa Marranzini, il consigliere

comunale delegato, Prof.Mimmo Giannone, il consigliere avv.Eligio Iannuzziello, la gradita

presenza dell’Ex Sindaco di Pisticci Ing.Michele Leone, il Comandante la Compagnia dei

Carabinieri di Pisticci, Capitano dell’Arma Antonio Belardo accompagnato dal Marescialli Capo

Giacomo Cipriano, il Sovrintendente Antonello Montanaro, l’Assistente Capo Capo Coordinatore

Di Marsico Francesco, in rappresentanza del Commissariato Capo e Dirigente della Polizia di Stato

di Pisticci, dr. Salvatore D’Elia, l’Ispettore della Polizia Locale Giovanni Scazzarriello in

rappresentanza del Dirigente Capitano Domenica Volpe, l’ex Segretario generale del Comune il

Dr. Michele Sisto, l’gli ex assessori comunali Michele e Pasquale Sisto, il Cav. Giuseppe Quinto

in rappresentanza del Presidente del Centro Sociale “G.Michetti” dr. Dino Iula assente per

precedenti impegni, l’ex Presidente della stessa Associazione Dino Leone, il Presidente della

Sezione Combattenti e Reduci Vito Masiello, oltre a rappresentanti di altre associazioni locali e

tanti cittadini. Il corteo si è diretto a Piazza dei Caduti al cui monumento è stato deposta una corona

di alloro. Durante la toccante cerimonia, l’intervento ufficiale del primo cittadino Domenico

Albano che ha ringraziato autorità e cittadini presenti alla cerimonia, ricordando quello che

rappresenta il significato storico di questa giornata, giunta ormai all’ 81° anniversario e quelli che

sono i valori della libertà legati ad essa, conquistati con sacrificio e col sangue, dopo il periodo

tormentato del ventennio fascista e di una lunga sanguinosa guerra. Da parte sua l’Assessore De

Sensi nel suo intervento, ha ricordato quello che è il valore della Costituzione nata dalla

Resistenza e dal 25 aprile 1945 e l’augurio di non assistere mai più a gravi conflitti Mondiali

come quello di cui oggi se ne celebra l’81° della sua fine con la conquista della libertà. . Un lungo

applauso ha concluso la partecipata mattinata davanti al Monumento ai Caduti, iniziata con “Bella

ciao” e terminata con l’Inno di Mameli. . A Marconia, nella tarda mattinata la cerimonia è stata

ripetuta a Piazza Bologna nella Delegazione Comunale si è proceduto alla presentazione ed

esposizione del manifesto “ SPAZIO 25 APRILE”. Come accade da qualche tempo, anche

quest’anno, in margine alla manifestazione di Pisticci, l’ex Consigliere Comunale Cav. Giuseppe

Quinto, non ha mancato di ricordare la figura del sindacalista ed ex Sindaco di Pisticci Domenico

Giannace, da qualche anno scomparso, sempre presente a qesto importante evento del 25 aprile, ,

che non mancava mai, tra l’altro, di ricordare i confinati politici di Centro Agricolo, di cui lui,

ragazzo, per diversi anni era una specie di punto di riferimento.



MICHELE SELVAGGI

Le foto di Antonio Vito Rondinone di Radio Laser

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