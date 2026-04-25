25 APRILE 2026 – 81° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE CELEBRATO A PISTICCI E MARCONIA.

PISTICCI. Buon 25 APRILE 2026 a tutti. Oggi si celebra in tutta Italia, la FESTA DELLA
LIBERAZIONE, una data importante per la nostra Nazione e soprattutto storica e simbolica con la
restituzione al popolo italiano della LIBERTA’, dopo la fine del 2° Conflitto Mondiale. Oggi è l’
81° anniversario di quella agognata Liberazione, che anche quest’anno viene celebrato
dall’Amministrazione Comunale con due distinte manifestazioni, prima a Pisticci poi a Marconia. A
Pisticci centro, nella prima mattinata un corteo è partito dalla Piazza Umberto I°, con dietro il
Gonfalone Comunale, la presenza del Sindaco Domenico Albano, gli assessori Rocco Negro (
Vice Sindaco), Antonio De Sensi, Francesca Colacicco, Marilisa Marranzini, il consigliere
comunale delegato, Prof.Mimmo Giannone, il consigliere avv.Eligio Iannuzziello, la gradita
presenza dell’Ex Sindaco di Pisticci Ing.Michele Leone, il Comandante la Compagnia dei
Carabinieri di Pisticci, Capitano dell’Arma Antonio Belardo accompagnato dal Marescialli Capo
Giacomo Cipriano, il Sovrintendente Antonello Montanaro, l’Assistente Capo Capo Coordinatore
Di Marsico Francesco, in rappresentanza del Commissariato Capo e Dirigente della Polizia di Stato
di Pisticci, dr. Salvatore D’Elia, l’Ispettore della Polizia Locale Giovanni Scazzarriello in
rappresentanza del Dirigente Capitano Domenica Volpe, l’ex Segretario generale del Comune il
Dr. Michele Sisto, l’gli ex assessori comunali Michele e Pasquale Sisto, il Cav. Giuseppe Quinto
in rappresentanza del Presidente del Centro Sociale “G.Michetti” dr. Dino Iula assente per
precedenti impegni, l’ex Presidente della stessa Associazione Dino Leone, il Presidente della
Sezione Combattenti e Reduci Vito Masiello, oltre a rappresentanti di altre associazioni locali e
tanti cittadini. Il corteo si è diretto a Piazza dei Caduti al cui monumento è stato deposta una corona
di alloro. Durante la toccante cerimonia, l’intervento ufficiale del primo cittadino Domenico
Albano che ha ringraziato autorità e cittadini presenti alla cerimonia, ricordando quello che
rappresenta il significato storico di questa giornata, giunta ormai all’ 81° anniversario e quelli che
sono i valori della libertà legati ad essa, conquistati con sacrificio e col sangue, dopo il periodo
tormentato del ventennio fascista e di una lunga sanguinosa guerra. Da parte sua l’Assessore De
Sensi nel suo intervento, ha ricordato quello che è il valore della Costituzione nata dalla
Resistenza e dal 25 aprile 1945 e l’augurio di non assistere mai più a gravi conflitti Mondiali
come quello di cui oggi se ne celebra l’81° della sua fine con la conquista della libertà. . Un lungo
applauso ha concluso la partecipata mattinata davanti al Monumento ai Caduti, iniziata con “Bella
ciao” e terminata con l’Inno di Mameli. . A Marconia, nella tarda mattinata la cerimonia è stata
ripetuta a Piazza Bologna nella Delegazione Comunale si è proceduto alla presentazione ed
esposizione del manifesto “ SPAZIO 25 APRILE”. Come accade da qualche tempo, anche
quest’anno, in margine alla manifestazione di Pisticci, l’ex Consigliere Comunale Cav. Giuseppe
Quinto, non ha mancato di ricordare la figura del sindacalista ed ex Sindaco di Pisticci Domenico
Giannace, da qualche anno scomparso, sempre presente a qesto importante evento del 25 aprile, ,
che non mancava mai, tra l’altro, di ricordare i confinati politici di Centro Agricolo, di cui lui,
ragazzo, per diversi anni era una specie di punto di riferimento.
MICHELE SELVAGGI
Le foto di Antonio Vito Rondinone di Radio Laser
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