Silletti. Le vittime di reato stradale non sono numeri.

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Sono vite spezzate, sogni interrotti, famiglie che da un momento all’altro si ritrovano a fare i conti con un’assenza che non si colma.

Dietro ogni incidente c’è una storia, un volto, un dolore che continua nel tempo e che chiede rispetto, ascolto e giustizia.

Parlare di loro significa assumersi una responsabilità collettiva: costruire una cultura della guida fondata sulla prudenza, sul rispetto delle regole e, soprattutto, sul valore della vita umana.

Grazie di cuore a chi ha voluto e organizzato questo evento, trasformandolo in uno spazio di memoria, consapevolezza e impegno.

Un ringraziamento speciale alle #forzedellordine presenza costante e silenziosa, che ogni giorno operano con coraggio e dedizione portando non solo giustizia ma anche vicinanza umana.

Ricordarle non è solo un dovere.

È un impegno.

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