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Seconda edizione del convegno all’ITAA di Marconia

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il convegno dedicato al progetto sul kaki disidratato promosso dall’Istituto Tecnico Agrario di Pisticci e dal brand ortofrutticolo Divino-Il kaki italiano. L’appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile 2026 alle ore 10:00, presso l’Auditorium ITAA di Marconia, con l’evento dal titolo “Dal progetto al mercato: il kaki essiccato è realtà”.

L’iniziativa rappresenta la naturale evoluzione del percorso avviato lo scorso anno, che ha visto coinvolti studenti, docenti, professionisti e partner aziendali in un’attività di ricerca e sperimentazione sul processo di disidratazione del kaki, in particolare della varietà Rojo Brillante.

Capofila del progetto è ancora una volta Gallicchio Frutta, azienda di Scanzano J., nota per essere diventata un punto di riferimento nella produzione e commercializzazione del kaki e ideatrice del suddetto brand, oggi sempre più presente sui mercati nazionali ed europei.

Il nuovo appuntamento segna il passaggio dai test di laboratorio alla commercializzazione del prodotto, in seguito allo studio del packaging con lo sviluppo di nuove linee di prodotto destinate a diversi canali di vendita, tra cui GDO e vending machine: uno snack ricco di fibre e vitamine ottenuto dalla disidratazione dei frutti, pensato per valorizzare la produzione locale e ridurre lo spreco alimentare attraverso il recupero di frutti non destinati al mercato del fresco.

Il convegno, coordinato dalla Prof.ssa Patrizia Porreca, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del mondo scolastico e di operatori del settore agroalimentare, offrendo un momento di confronto sui temi dell’innovazione, del marketing, della sostenibilità e della valorizzazione delle produzioni locali. Tra i relatori presenti: la Direttrice Generale USR Basilicata – dott.ssa Anna dell’Aquila, il consulente marketing – dott. Vincenzo Iannuzziello, insieme ai docenti degli istituti agrario e alberghiero, professori Antonio Pietro D’Alessandro e Mario Panettieri.

Al termine del convegno, i partecipanti avranno la possibilità di degustare il prodotto, sperimentando in prima persona il risultato di un progetto che oggi rappresenta un concreto esempio di integrazione tra ricerca, didattica, marketing e sviluppo imprenditoriale.

La cittadinanza è invitata.

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