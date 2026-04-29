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CONTINUANO LE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE IN PIAZZA UMBERTO E PIAZZA CESARE BATTISTI IL PROGRAMMA FINO A DOMENICA 3 MAGGIO

VISITE GUIDATE GRATUITE, CALCIO E LETTURE IN PIAZZA

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre 2025 a giugno 2026, di 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti.

Da domani a domenica 3 maggio il calendario propone attività dedicate alla lettura, allo sport in piazza e visite guidate gratuite.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione.

Giovedì 30 aprile

Piazza Cesare Battisti

· Bari, dagli Statuti Murattiani a oggi – ore 10–12

Una passeggiata guidata nei quartieri Umbertino e Murat per ripercorrere l’evoluzione urbanistica della città dal 1814 ai giorni nostri.

Un itinerario tra architettura e storia che racconta la nascita e lo sviluppo della “città nuova”.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

Sabato 2 maggio

Piazza Cesare Battisti

· Bari, dagli Statuti Murattiani a oggi – ore 10–12

Una passeggiata guidata attraverso i quartieri Umbertino e Murat per ripercorrere l’evoluzione urbanistica della città dal 1814 ai giorni nostri. Il percorso approfondisce gli stili architettonici e le vicende storiche che hanno segnato la nascita e lo sviluppo della “città nuova” oltre le mura del borgo antico, offrendo uno sguardo consapevole sulla trasformazione urbana di Bari.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

Domenica 3 maggio

Piazza Umberto

· Calcio in piazza – ore 10–13

L’iniziativa, curata dalla Scuola Calcio PINK Bari, propone un momento di gioco e avvicinamento allo sport attraverso attività tecnico-coordinative con il pallone.

Dopo una prima fase ludico-motoria, i giovani partecipanti saranno coinvolti in semplici esercitazioni e una partita finale, per sperimentare l’emozione dello sport di squadra in un contesto inclusivo e aggregativo.

L’obiettivo è favorire movimento, socialità e gioco all’aria aperta, offrendo a bambini e famiglie un’opportunità sportiva accessibile in pieno centro città. Partner: Pink Bari

Piazza Cesare Battisti

· Gigilegge & il Sindaco di Madonnella – ore 11-13

Un appuntamento dedicato alla lettura ad alta voce per bambini e famiglie con Gigi Carrino e il suo figlio Elias, protagonisti di un progetto di promozione della lettura e di animazione culturale. Gigi, appassionato lettore di storie per ragazzi, e Elias, conosciuto nel quartiere barese di Madonnella come il “Sindaco di Madonnella”, coinvolgono i partecipanti con letture divertenti e coinvolgenti di albi illustrati e racconti, stimolando l’immaginazione, la partecipazione e il piacere della narrazione condivisa. Partner: Gigi Carrino ed Elias

“Piazza Idea” è il programma dell’amministrazione comunale finalizzato all’animazione e inclusione sociale delle due piazze centrali della città, per contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale e restituire vivibilità e sicurezza attraverso la presenza positiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti, promuovendo al contempo percorsi educativi, culturali e creativi capaci di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro intergenerazionale.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione, è disponibile il sito dedicato www.piazzaideabari.it, che si aggiunge ai canali social ufficiali del Comune di Bari.

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