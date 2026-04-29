Roma, Maritato(Fi): “Stazione Prenestina, degrado accanto a campi sportivi e palazzi”

Condividi subito la notizia

“Tra presunte rigenerazioni e reale disinteresse, siamo a raccontarvi una storia di vero degrado e ci spiace sottolineare che, nel V Municipio, basta allontanarsi un po’ dalle zone più frequentate e si piomba nella più cupa desolazione”. Lo dichiara il segretario di Forza Italia in Municipio V Michel Emi Maritato. “Stazione Prenestina, un vulnus per il nostro territorio. Potremmo definirla un non luogo, depotenziata negli anni a favore della vicina Tiburtina e così isolata, nonostante le strade di collegamento. Proprio qui, tra l’omonima via che dalla consolare immette allo scalo e via Latino Silvio, che parte dal Portonaccio, c’è un’area verde e, poco distanti le palazzine, i campi da tennis e il parcheggio degli sportivi che lo frequentano”, spiega Maritato. “Ebbene l’area è diventata una vera e propria discarica, sicuramente a causa di persone poco civili che depositano qui rifiuti di ogni genere ma ci chiediamo, come mai nessuno se ne occupa? Sacchetti colmi di rifiuti, resti di arredo e sanitari da bagno e pensare che per questa area, dissequestrata dopo anni, sono stati stanziati a dicembre 2025 ben 100mila euro per la bonifica, di cui a tutt’oggi, non si vede traccia”, attacca il segretario. “Un degrado estremo e la presenza, poco distante, di insediamenti abusivi, evidentemente ben tollerati se nessuno si fa carico di trovare rimedio. Ecco, da queste parti non vediamo personaggi con la fascia trasversale venire a scattare foto e girare filmati, non fa ‘audience’ – ironizza il segretario. Ma non per questo tali aree devono essere dimenticate, hanno pari dignità almeno quanto quelle che fanno da scenografia da pubblicare sui social”, chiosa Maritato.

Views: 2