Matera, nasce lo Spazio Famiglia “L’Officina dei Legami”: supporto alla genitorialità

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MATERA – Un nuovo servizio dedicato alle famiglie prende vita in città: si tratta dello Spazio Famiglia “L’Officina dei Legami”, promosso dal Consorzio La Città Essenziale in collaborazione con L’Albero Azzurro APS ETS nell’ambito del progetto “L’Albero dei Giochi: coltivare la crescita di bambini e genitori”, finanziato da “VALORE CONDIVISO” di CESVI.

Lo spazio sarà attivo a partire dal 13 aprile e si configura come un presidio educativo e sociale rivolto a genitori, caregiver e bambini, con l’obiettivo di offrire ascolto, orientamento e sostegno nei percorsi di crescita.

Attraverso incontri individuali e attività di gruppo, le famiglie potranno confrontarsi con professionisti ed esperti del settore. Il calendario iniziale prevede la presenza di uno psicologo, cui seguiranno appuntamenti con logopedisti, pediatri e altri specialisti, per rispondere in modo concreto ai bisogni educativi e relazionali.

Tra gli elementi distintivi del servizio, una stanza sensoriale: uno spazio progettato per favorire il benessere e lo sviluppo dei bambini attraverso stimoli mirati e percorsi educativi innovativi.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 9 aprile alle ore 10:30 a Matera. L’evento rappresenta un momento di restituzione alla comunità e di presentazione pubblica del servizio.

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