Zoonosi e approccio One Health: all’ASM di Matera un corso ECM per i medici veterinari

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La crescente interazione tra ambiente domestico e fauna selvatica, insieme ai rischi sanitari connessi alle zoonosi, rende sempre più necessario un approccio integrato alla salute. In questo contesto si inserisce il corso ECM patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), promosso dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera, dal titolo “Interfaccia domestico-selvatico, zoonosi parassitarie e Sanità Pubblica: implicazioni One Health e Planetary Health”.

Il corso si terrà sabato 18 aprile 2026 nella Sala Cinema della Sede Centrale dell’Azienda Sanitaria di Matera, in via Montescaglioso, e rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale per i medici veterinari.

Durante l’incontro saranno approfonditi gli aspetti epidemiologici, clinici e preventivi del contesto territoriale, con focus sui modelli di sorveglianza integrata e sugli strumenti di valutazione del rischio. Saranno infine affrontati anche i temi della prevenzione e della gestione dei rischi connessi alla fauna selvatica, inclusi i morsi, con riferimento anche ai serpenti.

“Questo corso rappresenta un momento fondamentale di aggiornamento e confronto tra professionisti su tematiche di grande attualità, che richiedono un approccio sempre più integrato tra salute umana, animale e ambientale”, dichiara il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo. “Investire nella formazione significa rafforzare la capacità del sistema sanitario di prevenire e gestire i rischi emergenti, in linea con i principi del One Health”.

L’iniziativa si inserisce infatti nel più ampio obiettivo di promuovere un approccio interdisciplinare basato sulle evidenze scientifiche, rafforzando l’integrazione tra Sanità Pubblica, Medicina Veterinaria e Medicina Umana secondo i principi di One Health e Planetary Health.

L’evento è gratuito e prevede l’erogazione di 5 crediti ECM per i Medici Veterinari.

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