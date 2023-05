Condividi subito la notizia

Per esigenze di sicurezza lunedì 22 maggio, in occasione dell’incontro con il Procuratore Nicola Gratteri e il professor Antonio Nicaso che si svolgerà nell’atrio del Palazzo Ducale, sono state introdotte modifiche temporanee alla viabilità di alcune zone. Come stabilisce l’ordinanza dirigenziale della Polizia Locale n. 222 del 19 maggio 2023:

il 22 maggio, dalle 14:00 fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito veicolare e sosta con rimozione coatta dei veicoli in Piazza Roma e Piazza XX Settembre (aree meglio evidenziate dalla segnaletica verticale provvisoria);

il 22 maggio, dalle 14:00 fino a cessate esigenze , è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli – ambo i lati nelle seguenti strade, fatta eccezione per i veicolidelle autorità civili, militari e religiose (aree meglio evidenziate dalla segnaletica verticale provvisoria):

fatta eccezione per i veicolidelle autorità civili, militari e religiose (aree meglio evidenziate dalla segnaletica verticale provvisoria): Piazza Bellini da Piazza Roma fino all’intersezione con vico II Salvator Rosa, compresi gli stalli collocati lungo lo spartitraffico ivi presente, via Giuseppe Aprile, via Pietro Mascagni, via Santoro e via Pietro Barnaba;

Solo in caso di necessità – il 22 maggio 2023, dalle ore 15:00 e comunque fino a cessata esigenza, è istituito il divieto di transito veicolare in ambo i sensi di marcia, nelle seguentistrade:

via Pietro Mascagni da Via Vincenzo Bellini a Via Valle D’Itria;

via Giuseppe Aprile e Via Pietro Barnaba;

via Bellini da via Pietro Mascagni a via Antonio Simeone;

Solo in caso di condizioni meteo avverse il 22 maggio 2023, dalle ore 14,00 fino a cessate esigenze: è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei mezzi in strada Pergolo, lungo tutto l’anello del palazzetto del “Pala Wojtyla” – ambo i lati della strada, (aree meglio evidenziate dalla segnaletica verticale provvisoria); è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi in strada Pergolo, nelle aree di parcheggio davanti all’I.I.S.S. Majorana e in via Pergolo nell’area di parcheggio retrostante il Pala Wojtyla – compreso per i bus urbani ed extraurbani (aree meglio evidenziate dalla segnaletica verticale provvisoria posta in loco), fatta eccezione per i veicoli delle autorità civili, militari e religiose; il traffico veicolare locale sarà deviato lungo altri itinerari, come da segnaletica mobile provvisoria

