VERSO IL VII CONGRESSO REGIONALE UIL PUGLIA

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“Giustizia Sociale e Sviluppo”: la UIL Taranto a congresso. Oliva: “Basta tagli sulla nostra pelle”

Taranto, 13 aprile 2026 – Una città a un bivio, stretta tra vertenze industriali irrisolte, un inverno demografico allarmante e risorse europee a rischio. È da questa consapevolezza che partirà l’Assemblea Precongressuale della UIL Taranto, intitolata “Giustizia Sociale e Sviluppo: La sfida della UIL Taranto”, in programma per venerdì 17 aprile 2026, a partire dalle ore 09:00, presso l’Hotel Salina (Via Mediterraneo, 1). L’assise segna una tappa fondamentale di avvicinamento al VII Congresso Regionale della UIL Puglia.

A tracciare la linea politica e sindacale sarà la relazione introduttiva di Gennaro Oliva, coordinatore territoriale UIL TARANTO. Un intervento che, dalle prime anticipazioni, si preannuncia duro e senza sconti per nessuno. Al centro dell’analisi ci sarà una fotografia spietata della provincia ionica, supportata dai recenti dati INPS: un territorio che perde abitanti, con un’occupazione ferma a ridosso del 40% e divari inaccettabili, soprattutto per quanto riguarda il lavoro femminile e giovanile.

Oliva non mancherà di toccare i nervi scoperti del tessuto economico ionico. L’attenzione sarà puntata sul disastro annunciato dell’ex Ilva – con la richiesta netta di una nazionalizzazione per salvare produzione e indotto – e sullo stallo del Porto, dove i lavoratori ex TCT attendono risposte da dieci anni. Ma la UIL alzerà la voce anche sulla “beffa” dei fondi del Just Transition Fund e del PNRR: tagli inaccettabili alle bonifiche che si traducono in posti di lavoro mancati e in un danno ambientale perpetuato.

Il dibattito non guarderà solo alle ferite del passato, ma anche alle sfide imminenti. Spazio dunque all’impatto dei cantieri per i Giochi del Mediterraneo 2026 e delle BRT – visti come opportunità ma che necessitano di garanzie sulla sicurezza e sulla viabilità – fino all’allarme rosso sulla sanità pugliese, tra buchi di bilancio e la futura gestione del nuovo Ospedale San Cataldo. Oliva dedicherà infine un passaggio cruciale al governo dell’Intelligenza Artificiale, affinché non diventi un nuovo strumento di sfruttamento.

L’evento vedrà un’ampia partecipazione istituzionale. A portare i saluti saranno il Sindaco di Taranto Piero Bitetti e il Presidente della Provincia Gianfranco Palmisano. Il dibattito sarà arricchito dagli interventi dei Segretari Territoriali di CISL e CGIL, insieme a esponenti di spicco del mondo datoriale e istituzionale: Vincenzo Cesareo (Presidente Camera di Commercio Brindisi-Taranto), Salvatore Toma (Presidente Confindustria Taranto), Biagio Francesco Petillo (Direttore INAIL Taranto), Rosanna Levari (Direttore INPS Taranto) e Genoveffa De Pascale (Dirigente SPESAL ASL Taranto).

Le conclusioni dei lavori e l’avvio delle procedure per l’elezione degli organismi statutari saranno affidate a Stefano Frontini, Segretario Regionale UIL Puglia.Un appuntamento che ribadisce il ruolo del “Sindacato delle Persone” come argine sociale: la UIL chiama a raccolta iscritti e delegati per ribadire che la vertenza Taranto non è affatto chiusa e che il riscatto del territorio deve passare dal lavoro di qualità, dalla sicurezza e dai diritti.





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