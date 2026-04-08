VENERDÌ A BARI LA MANIFESTAZIONE INDETTA DALLA COLDIRETTI SULLA CRISI DELL’AGRICOLTURA LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA

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È in programma a Bari venerdì 10 aprile, la mobilitazione organizzata dalla Coldiretti sulla crisi dell’agricoltura: allevatori e agricoltori pugliesi con i loro trattori manifesteranno in corteo sul lungomare Nazario Sauro (sino alla Presidenza della Regione Puglia), per denunciare la situazione critica delle imprese agricole e zootecniche.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, che impatterà sulla viabilità e il traffico cittadini, con apposita ordinanza la Polizia locale ha predisposto una serie di limitazioni per venerdì 10 aprile, come di seguito indicato:

· dalle ore 5 alle 14 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata in via monsignore Ballestrero (eccetto pullman dei manifestanti), sul lungomare Nazario Sauro (piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’Inps), in piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

· dalle ore 8 alle ore 14 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: lungomare Nazario Sauro; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lungomare Nazario Sauro e il prolungamento del cavalcavia Garibaldi; cavalcavia Garibaldi (in concomitanza con l’arrivo dei partecipanti alla manifestazione); lungomare Perotti; corso Trieste; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lungomare Nazario Sauro; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e il lungomare Nazario Sauro; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e il lungomare Nazario Sauro; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e il lungomare Nazario Sauro; via monsignore Ballestrero (eccetto pullman dei manifestanti).

Dai divieti sono esclusi i mezzi degli organizzatori, quelli di soccorso e della Forza Pubblica.

Le modifiche ai percorsi dei bus Amtab, saranno comunicate a breve sul portale dell’azienda del trasporto pubblico locale.

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