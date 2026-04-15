VENERDÌ 8 MAGGIO A LECCE LA SECONDA EDIZIONE DI “SALENTO SAFETY CONGRESS

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UN MEETING DEDICATO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON TALK, MOMENTI DI INCONTRO E CONFRONTO, CORSI E TAVOLI DI CONSULENZA. UN’IMPORTANTE OCCASIONE PER AFFRONTARE IN MANIERA INCISIVA E INNOVATIVA IL TEMA CON ESPERTI DI RILIEVO NAZIONALE.

Talk, momenti di confronto, corsi di alta formazione, workshop, tavoli di consulenza, un premio e occasioni di socialità per una giornata dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Venerdì 8 maggio (dalle 9:00 alle 18:30 | info, programma e iscrizioni salentosafetycongress.it), le sale di Torre del Parco a Lecce ospiteranno la seconda edizione del Salento Safety Congress. Ideato e promosso da Safety Work Organization APS, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, con il coordinamento del tecnico della prevenzione Andrea Maio, l’appuntamento si propone come uno spazio di aggiornamento, approfondimento e networking rivolto a professionisti, imprese, lavoratori, consulenti, formatori e operatori del settore.

Il congresso riunirà ospiti di rilievo nazionale provenienti da ambiti differenti ma complementari: esperti di normativa, formatori, professionisti della prevenzione, rappresentanti delle istituzioni, specialisti della sicurezza comportamentale, innovatori e divulgatori. La giornata sarà articolata in due sessioni: una mattutina, coordinata dall’attore e presentatore Antonio Stornaiolo, e una pomeridiana più operativa, con simulazioni, seminari e workshop tematici. I Safety Award premieranno tre aziende che si sono distinte per l’adozione di buone pratiche. Le sale e il cortile di Torre del Parco offriranno anche l’occasione per una pausa tra le due sessioni, con degustazioni di prodotti del territorio e un pranzo pensato come ulteriore momento di incontro e relazione. Tra gli appuntamenti, con l’innovativo format “Obiezione vostro onore”, grazie all’avvocata Giovanna Rosa, partendo dall’analisi dell’infortunio sarà simulato un processo.

Al centro della manifestazione ci saranno alcuni nodi fondamentali del dibattito: il rapporto tra norme e comportamenti, il ruolo del fattore umano, la formazione esperienziale, la gestione delle emergenze, la medicina del lavoro, il primo soccorso, l’innovazione tecnologica applicata alla prevenzione e la costruzione di ambienti professionali più sicuri e responsabili. La sfida è promuovere una cultura condivisa, capace di coinvolgere tutti i livelli aziendali e di integrare competenze tecniche, gestionali e relazionali, trasformando la sicurezza in un valore concreto da vivere ogni giorno nelle pratiche e nei processi di lavoro.

«La prima edizione è stata un esordio che ha superato ogni nostra aspettativa», commenta il coordinatore Andrea Maio. «L’obiettivo è favorire un cambiamento culturale profondo, lasciandosi alle spalle l’idea della sicurezza come semplice obbligo normativo per affermare invece un approccio più consapevole, partecipato e aderente alla realtà quotidiana delle organizzazioni. Vogliamo contribuire alla costruzione di una cultura della prevenzione condivisa e concreta. A partire da questa seconda edizione, il nostro intento è portare questi temi, con uno stile informale ma efficace, leggero ma serio, in tutta la regione. Il congresso si candida così a diventare un appuntamento fisso per chi si occupa di prevenzione, formazione e benessere nei contesti lavorativi».

LE PERSONE OSPITI

Tra i protagonisti della seconda edizione figurano, tra gli altri, Paola Allamprese, specialista in Ematologia generale e Medicina del lavoro, Vivietta Bellagamba, segretaria nazionale di Firas-SPP, Manuele Bellotto, responsabile commerciale e marketing di Formart, Carlo Calcagni, colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano, Francesco Saverio Ciani di Veryfire, Valerio Colazzo, vice dirigente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Isabella Colonna, specialista in Neurologia, MD PhD e dirigente medico, Federico Cucci, infermiere di terapia intensiva cardiochirurgica, Thomas D’Amico, infermiere, Francesca D’Anna, pedagogista e formatrice, Stefano De La Torre, CEO di Safety On Chain, Lorenzo Fantini, consulente ed ex dirigente del Ministero del Lavoro, Antonio Ianniello, formatore di SCAIT, Roberta Lala, comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce, Nico Larocca, esperto di dispositivi di protezione individuale, formatore e socio fondatore di Desal Safety, Simone Lochi, responsabile dei servizi di sicurezza sul lavoro di FormArt, Matteo Massironi, psicologo, formatore ed esperto di sicurezza comportamentale e Behavior Based Safety, Damiana Mezzina, learning safety coordinator in Mylia, Antonio Notaris, consulente e formatore di SWS, Carmine Pristerà, co-founder e CTO di InnovAItech, Sara Pulici, consulente di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Giovanna Rosa, avvocata, Andrea Sacquegno, specialista in Medicina del lavoro, Paola Samoggia, compositrice e sound designer, Armando Sborgia, divulgatore, scrittore e consulente SSL, Salvatore Strino, EHS Manager e RSPP di Bridgestone Italia Manufacturing S.p.A., Gaetano Tammaro, infermiere, Mario Tavolaro, specialista in Medicina del lavoro, medico competente e medico autorizzato, Fernando Topino, ufficiale superiore della Marina Militare, e Laura Volpe, CEO di Faraone Academy.

SAFETY WORK ORGANIZATION APS

Safety Work Organization APS è un’associazione di promozione sociale nata a Lecce nel 2025 per diffondere la cultura della sicurezza, promuovere la dignità del lavoro e valorizzare le competenze del territorio. Attraverso attività di formazione, consulenza e divulgazione, l’associazione lavora per trasformare la sicurezza da semplice adempimento normativo a pratica condivisa e responsabilità collettiva. Tra le sue iniziative principali c’è il Salento Safety Congress, evento dedicato al confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e comunità sui temi della prevenzione e della salute nei luoghi di lavoro.

I PARTNER

La seconda edizione del Salento Safety Congress è organizzata da Safety Work Organization APS in collaborazione con una rete ampia e articolata di partner, istituzioni e realtà del territorio e del panorama nazionale. Tra i premier partner figurano FormArt, Pi Greco Solutions, Synergos ed Ecologica. Accanto a loro, sostengono il congresso ESAL, FIRAS-SPP – Federazione Italiana Responsabili Addetti alla Sicurezza, Net Ambiente, Faraone Academy, NuovArredo, LP Engineering Solution, Sicurezza, Prevenzione & Soluzione, FT Federterziario Lecce, Indaco Project, Comunica.live, Ergomed, Direzione Lavoro – Agenzia per il lavoro, Utility Diadora, Guide e ISEA Antincendio. L’iniziativa si avvale inoltre dei patrocini di Città di Lecce, Provincia di Lecce, Confindustria Lecce, INAIL, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati, Confimprese Italia, Confimprese Demaniali Italia, Federazione Imprese Demaniali, Istituto Italiano di Project Management, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Lecce, Unione Sportiva Lecce e Confartigianato Imprese Lecce. A rendere ancora più solida la rete di collaborazioni contribuiscono anche realtà come Potenza Safety Congress, SWS – Safety Work Services, SCAIT, Mylia, Virtual Safety Lab, Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento, WE DO Academy, SEMORY, SLAB Srl, BLC Edilizia, TemaSica, weKids e Forno e Pasticceria da Ciccillo. Il congresso vede inoltre la partecipazione di FIRAS-SPP come soggetto formatore, di InnovAItech come partner tecnologico, di Vestibology Medical come partner scientifico, di Telerama come media partner e di Leone de Castris come official wine partner.

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