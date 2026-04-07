Una notte Santa speciale a S. Severino Lucano, grazie a Medihospes.

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Il 4 Aprile, a San Severino Lucano, durante la Santa Messa della notte di Pasqua la piccola Richesse, ospite del Progetto SAI gestito dalla MEDIHOSPES,nel piccolo comune lucano, ha ricevuto il Sacramento del Santo Battesimo. Importante è sottolineare il percorso di inclusione ed integrazione svolto dalla Medihospes, non solo per aver avvicinato le ospiti alla Chiesa cattolica, ma per un loro pieno inserimento nella comunità locale. Come ha detto il parroco Don Antonio lo Gatto: “Nel giorno di Pasqua la gioia è ancora più grande nell’accogliere nella nostra famiglia cristiana questa bambina, segno tangibile di appartenenza alla Comunità”. Per la Cooperativa MEDIHOSPES è stato un momento davvero significativo sia da un punto di vista religioso che da un punto di vista professionale, vedendo in questo momento i frutti del lavoro quotidiano. L’integrazione è partecipazione che a suo tempo, rappresenta la concretizzazione di un progetto sociale. I cittadini di S. Severino Lucano, gioiosi per questo evento, fanno i loro auguri alla bambina ed ai familiari per il Sacramento ricevuto ed augurano inoltre, un futuro sempre più radioso e felice.

Rosanna Viceconti

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