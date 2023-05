Condividi subito la notizia

Discarica nucleare? Sì grazie. E’ quello che dicono alcuni comuni italiani, che si sono candidati col ministero dell’Ambiente per ospitare il futuro deposito nazionale delle scorie nucleari. Il ministro Gilberto Pichetto lo ha rivelato parlando coi giornalisti prima di un convegno, ma non ha voluto fare i nomi. All’ANSA risulta che almeno una candidatura venga dal Piemonte, ma ci sono anche Comuni di altre regioni che si sono proposti. Per gli uffici tecnici del Ministero, il Piemonte sarebbe la collocazione migliore, visto che buona parte delle scorie radioattive in Italia si trova già lì, in particolare a Saluggia (Vercelli). Le aree idonee in regione sono 8, due in provincia di Torino e 6 in provincia di Alessandria. Ma una decisione politica non è ancora stata presa.

Latronico: “Nessun deposito nucleare in Basilicata. Premiata la nostra fermezza”.

Hits: 0