Uil Scuola: domani terzo congresso regionale

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La Basilicata è stata investita da un pesante processo di dimensionamento scolastico, passando da 115 a 82 istituzioni scolastiche autonome. In questo passaggio, difficile e per molti aspetti divisivo, la Uil Scuola Basilicata ha mantenuto una linea coerente: mettere al centro il lavoro, la dignità professionale, il diritto allo studio e la coesione sociale. E’ uno dei temi centrali del terzo congresso regionale Uil Scuola – slogan scelto “insieme con coerenza” – che si terrà domani 11 aprile presso il Giubileo Hotel di Rifreddo (ore 9,30). I lavori saranno aperti dalla relazione del segretario regionale Luigi Veltri; interverrà il segretario generale regionale Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli; conclusioni del segretario generale nazionale Uil Scuola Giuseppe D’Aprile che in particolare illustrerà l’ipotesi di accordo economico per il CCNL 2025-2027 del comparto Istruzione e Ricerca, firmata all’unanimità dalle organizzazioni sindacali con l’Aran. Veltri sottolinea la “crescita straordinaria” per la Uil Scuola che nelle elezioni RSU 2025 ha ottenuto 1.370 voti ed eletto 37 RSU, con un incremento del più 6,14%. La UIL Scuola Basilicata – sottolinea Veltri – ha dimostrato, con i fatti, che la coerenza non è rigidità ma responsabilità, che l’autonomia non è isolamento ma credibilità, che l’unità si costruisce nel rispetto delle persone e delle regole. Le sfide che abbiamo davanti richiedono coraggio, visione e partecipazione. Richiedono un sindacato capace di dire dei no quando serve, ma soprattutto di costruire proposte e di tenere unita la comunità professionale della scuola.

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