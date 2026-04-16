UGL. Convocazione in Regione Puglia – Prospettive future per i siti Leonardo di Grottaglie e Foggia.

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In data odierna si è tenuto, presso la Regione Puglia, un incontro istituzionale alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, tra cui l’UGL Metalmeccanici Puglia, rappresentata dal Segretario Regionale Giovanni Di Gioia, e l’UGL Puglia, rappresentata dal Segretario Marcello Fazio.

Al centro del confronto, il futuro dei siti produttivi di Grottaglie e Foggia di Leonardo S.p.A., con particolare attenzione alle prospettive industriali, alla capacità produttiva e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sia diretti sia dell’indotto.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche le recenti indiscrezioni relative a possibili operazioni societarie e partnership con fondi esteri, elementi che destano forte preoccupazione tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali, soprattutto alla luce del fatto che i due stabilimenti risultano attualmente in una condizione di stabilità e buona salute produttiva.

“Come UGL, riteniamo fondamentale che venga fatta piena chiarezza sulle strategie industriali future dell’azienda. Per questo motivo, chiediamo un intervento deciso e tempestivo da parte della politica regionale, nonché delle istituzioni nazionali e locali, affinché vengano fornite informazioni dettagliate e trasparenti sulle prospettive dei siti coinvolti. Si attende inoltre con fiducia la nomina del nuovo Amministratore Delegato, passaggio ritenuto fondamentale per poter avviare un confronto concreto e approfondito sulle prospettive industriali e occupazionali dei siti interessati. È imprescindibile ottenere garanzie concrete circa la tutela dei livelli occupazionali, sia per i lavoratori diretti di Leonardo sia per quelli dell’indotto, che rappresentano una componente essenziale del tessuto economico del territorio. Allo stesso modo – concludono Fazio e Di Gioia -, ribadiamo con forza la necessità che venga salvaguardato il controllo e la presenza industriale dell’azienda in capo all’Italia, quale elemento strategico per il settore aeronautico e per l’intero sistema produttivo nazionale”.

L’UGL continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo alta l’attenzione.

Roma, 16 aprile 2026

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