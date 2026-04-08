TURSI: INCONTRO TERRITORIALE FORUM DEI GIOVANI

Condividi subito la notizia

INCONTRO TERRITORIALE CON AMMINISTRATORI DELLA BASILICATA – PER PARLARE DI FORUM DEI GIOVANI E CONSULTE GIOVANILI. VENERDI 10 APRILE 18:30 SALA CONSILIARE COMUNE DI TURSI

Si terrà veenerdì 10 aprile alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare “A. Di Noia”, a cura dell’Amministrazione Comunale un incontro territoriale dedicato al Forum dei Giovani e alle Consulte giovanili, previsti dalla Legge Regionale n. 10.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre trattati i seguenti temi:

• Opportunità legate ai Digital Nomads;

• Consulta delle associazioni;

• Sport e politiche giovanili nei territori

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto, di crescita, dialogo e apertura tra le diverse realtà territoriali presenti sui territori per dare nuovi spunti di riflessione e idee programmatiche per il futuro.

La soddisfazione dell’assessore del Comune di Tursi Federico Lasalandra, promotore dell’iniziativa:

“L’impegno dell’amministrazione comunale, da me rappresentante avendo la delega alle Politiche Giovanili, in questi anni ha portato alla nascita del Forum dei Giovani che sta lavorando alacremente per fornite idee e spunti di riflessione interessanti per la nostra comunità.

Con questo spirito vogliamo coinvolgere anche le altre realtà presenti sui territori per fare squadra e consentire alle nostre comunità di crescere e valorizzare le risorse presenti.”

Views: 8