Il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa, le autorità presenti e i relatori dell’evento “Il Turismo dell’olio del Mediterraneo” saranno a disposizione dei giornalisti accreditati, prima dell’inizio dei lavori del Meeting Internazionale ReCOMed.

L’incontro si terrà venerdì 23 giugno dalle ore 14.45 alle ore 15.15 presso Casa Cava in via San Pietro Barisano 47, a Matera.

Per accreditarsi è necessario rispondere a questa mail o scrivere a:Natascia Maesi 335 1979414Sergio Palomba 391 1612483

