Dal Cin: l’ascolto del territorio è alla base delle azioni della Categoria

Roberto Dal Cin, Presidente nazionale di Confapi Turismo e Cultura, ha incontrato nei giorni scorsi gli operatori turistici aderenti a Confapi Matera, per ascoltare direttamente dal territorio le principali criticità della Categoria.

L’imprenditore di Iesolo, presente a Matera per l’evento “Confapi Space” con le Territoriali di Venezia e Treviso, ha intrapreso una campagna di ascolto degli operatori del settore turistico al fine di orientare le azioni di Confapi Turismo e Cultura.

Nel corso dell’incontro gli imprenditori aderenti alla Sezione materana guidata da Francesco Ruggieri hanno presentato al Presidente nazionale alcune problematiche che riguardano il Turismo in provincia di Matera.

Oggi il Turismo ha raggiunto un peso enorme nell’economia nazionale, rappresentando il 16% del Pil del Paese, mentre oggi il ruolo di Matera nell’economia turistica regionale è preponderante, col 70% delle presenze turistiche regionali. Ma se la domanda turistica si concentra principalmente nella provincia di Matera, non si può dire che la Politica e le Istituzioni se ne occupino con la dovuta attenzione. Infatti, la delega al Turismo in mano al Sindaco di Matera (fino a pochi giorni fa) e quella regionale in capo al Presidente della Regione sono ritenuti un grave errore strategico.

Gli imprenditori materani hanno osservato che dinamiche dei flussi turistici si sono fortemente modificate, anche a causa della pandemia; in generale, settembre è un mese di alta stagione e gli altri mesi estivi traggono beneficio dai transiti da e verso la Puglia. Matera è uno “specchietto per le allodole”, offrendo l’occasione di scoprire le località limitrofe dell’entroterra con escursioni organizzate, anche in sinergia con Puglia, con l’obiettivo comune di allungare la stagionalità.

Riguardo alle infrastrutture dei collegamenti, con l’occasione della “Capitale europea della Cultura 2019” vi è stato un parziale miglioramento nel collegamento viario con la Puglia, ma un sostanziale arretramento per l’aeroporto di Palese, prima definito “della Puglia e Basilicata”, fino a quando la Regione non ha cessato di sostenerlo economicamente.

Il Presidente della Sezione Turismo e Cultura di Confapi Matera, Francesco Ruggieri, componente del Comitato Direttivo nazionale, ha evidenziato che per un territorio con una media di circa 800mila presenze all’anno è fondamentale una politica di promozione territoriale, per cui propone per esempio di chiedere al Governo nazionale incentivi per le reti e l’immagine aziendale.

Il Presidente nazionale Dal Cin se ne farà carico col Ministro Daniela Santanchè, enunciando che il Pnrr riserva al comparto turistico 2 miliardi e 400 milioni di euro, di cui 500 milioni sono già stati destinati al Giubileo del 2025 e altri alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Riguardo agli investimenti strategici sulle infrastrutture, Dal Cin comunica che le risorse economiche disponibili potranno essere orientate su impianti sportivi del golf, in quanto il Governo crede in questo tipo di turismo, legato ai piccoli aeroporti, per cui la Pista Mattei di Pisticci Scalo potrebbe beneficiarne.

Infine, per quel che concerne il tema attuale della carenza di personale e della scarsa formazione degli addetti, il Presidente Dal Cin ha fatto presente che il Governo sta pensando di istituire una scuola ad hoc sul modello svizzero, che tuttavia non potrà essere sufficiente.

Matera, 30 maggio 2023

