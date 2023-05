Condividi subito la notizia

Ho presentato stamattina una interrogazione al Presidente della Giunta regionale per chiedere di organizzare anche nel Vulture/Melfese/Alto Bradano e nell’area della Collina/Montagna materana gli incontri relativi al progetto di marketing territoriale “Turismo delle Passioni”.

L’APT, infatti, insieme alla Regione Basilicata ha invitato gli operatori turistici, le istituzioni pubbliche e private, associazioni e cittadini alla presentazione del progetto che viene definito “innovativo” e, attraverso gli incontri, mira a raccogliere idee per “costruire insieme la nuova offerta di turismo in Basilicata”.

Gli incontri si terranno tra il 7 ed il 14 giugno con un calendario stringente che vedrà coinvolte Potenza, Viggiano, Maratea, Policoro e Matera e prevedono gli interventi del Direttore Generale dell’APT di Basilicata e del Prof. Giancarlo Dall’Ara, esperto di marketing e redattore del piano strategico di marketing turistico della Basilicata 2022/2026.

Non sono previsti incontri in altrettante aree vocate al turismo e segnatamente il Vulture/Melfese/Alto Bradano e la Collina/Montagna materana.

Non aver previsto incontri in tale aree potrebbe non favorire la partecipazione e quindi il contributo degli operatori di quelle zone e pertanto rendere incompleto il lavoro che la stessa APT si prefigge di effettuare, e, di conseguenza, vanificare gli obiettivi del progetto di marketing territoriale.

Le aree escluse rappresentano comunità territoriali particolarmente ricche di storia e di bellezze paesaggistiche ed ambientali, basti pensare nella zona del Vulture/Alto Bradano, ai Laghi di Monticchio, le Cascate di San Fele, il centro storico di Melfi , il Castello di Federico II, la città di Venosa con il Parco Archeologico oppure nel territorio della Montagna materana, Aliano con il Parco dei Calanchi e il Parco Letterario dedicato a Carlo Levi, la città arabo/normanna di Tricarico, Accettura immersa nel Parco di Gallipoli Cognato e le Piccole Dolomiti Lucane e le masserie fortificate di Stigliano.

Penso sia necessario allargare il ciclo di incontri e prevederne almeno altri due nella aree attualmente escluse.

Potenza, 31 maggio 2023

