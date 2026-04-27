Turismo, corso gratuito di due giorni per gli operatori di Rocchetta

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Il 14 e 15 maggio tutti a lezione con Silvia Salmeri, imprenditrice turistica, formatrice esperta

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (Fg) – Un corso gratuito per utilizzare al meglio strumenti e potenzialità nei settori di turismo, cultura e agroalimentare: a Rocchetta Sant’Antonio, il 14 e il 15 maggio, gli operatori locali delle strutture ricettive, della ristorazione, ma anche le guide turistiche, gli artigiani, i produttori locali e le persone attive nell’associazionismo, potranno partecipare a una full immersion di due giorni per ampliare e affinare le proprie competenze nella valorizzazione del territorio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio nell’ambito del progetto PNRR Borghi.

LAVORARE IN RETE. L’obiettivo è imparare a lavorare in rete con altri operatori, creare esperienze turistiche per i visitatori, realizzare azioni, progetti ed eventi capaci di essere attrattivi per i visitatori durante tutto l’anno. A condurre il corso sarà Silvia Salmeri, imprenditrice turistica e formatrice, con una lunga esperienza di direttrice tecnica del tour operator, una docente esperta in turismo lento e dei cammini.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA. Rocchetta Sant’Antonio ha tutte le carte in regola per rafforzare le proprie caratteristiche di destinazione culturale e turistica. Il paese è caratterizzato da un centro storico ricco di monumenti, edifici storici, antiche chiese; da un paesaggio ambientale di grande interesse, oltre che da storia, tradizione, eventi e un paniere di eccellenze enogastronomiche di assoluto rilievo. Si tratta di potenzialità da mettere a sistema attraverso una collaborazione di rete tra gli operatori, raccontando e promuovendo il territorio, rendendolo più attrattivo, puntando sui nuovi trend di viaggio basati sul turismo lento e la scoperta degli aspetti più autentici del paese. Per iscriversi al corso basta contattare il numero telefonico 347.5540947 oppure scrivere una email a formazione@innodata.it. Il corso si terrà nel Centro Polifunzionale in via Giuseppe Di Vittorio (ex macello).

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