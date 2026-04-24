Trofeo dei Tre Mari 2026: al via dal 24 aprile la 18ª edizione tra Polignano, Monopoli e Fasano

Prende il via venerdì 24 aprile, la 18ª edizione del Trofeo dei Tre Mari, appuntamento di riferimento per la pallavolo giovanile del Sud Italia, in programma fino a domenica 26 aprile.
La manifestazione, organizzata dal CR FIPAV Puglia in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia, vedrà protagoniste le rappresentative regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, impegnate nei tornei maschile e femminile con formula a girone unico.
In campo scenderanno gli atleti nati dal 2010 per il settore maschile e le atlete nate dal 2011 per il settore femminile, confermando la vocazione del torneo alla crescita tecnica e formativa dei giovani.
Le gare si disputeranno tra Polignano a Mare, Monopoli e Fasano, con quattro campi attivi in contemporanea:
Campo 1 – Polignano a Mare, Palestra Carlettino – SMS “Sarnelli”
Campo 2 – Monopoli, Palazzetto dello Sport “Antonio Gentile”
Campo 3 – Fasano, Palestra I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci”
Campo 4 – Fasano, Palestra I.I.S.S. “Gaetano Salvemini”
Il torneo entrerà nel vivo nelle giornate di venerdì e sabato con la fase a girone, mentre l’atto conclusivo è in programma domenica 26 aprile a Fasano.
Le finali si disputeranno sui campi di Fasano, con il Campo della Palestra I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” dedicato alle gare per il 3°-4° posto e il Campo della Palestra I.I.S.S. “Gaetano Salvemini” che ospiterà le finali 1°-2° posto e la premiazione.
Accanto all’aspetto tecnico, il Trofeo dei Tre Mari si conferma anche come momento di crescita per il settore arbitrale: saranno 30 gli arbitri coinvolti, provenienti da tutte le regioni partecipanti, con la presenza dei neo immessi nel ruolo regionale pugliese e di giovani arbitri in ottica promozione. Previsto inoltre un focus sugli osservatori arbitrali, con la partecipazione di 4 osservatori pugliesi, impegnati in un momento formativo dedicato nella giornata conclusiva insieme ad Alessandro Lamantia, Docente Nazionale, e con il confronto con Nico Castagna, barese, ex arbitro di Serie A e oggi supervisor dei campionati di Serie A e B.
Sarà possibile seguire risultati e aggiornamenti in tempo reale attraverso i link ufficiali del torneo, mentre la giornata di domenica sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del CR FIPAV Puglia.
Tre giorni di grande pallavolo giovanile pronti a mettere in campo talento, confronto e crescita.
RISULTATI
Maschile
Girone Unico -> https://tinyl.co/4XuQ
Finale 3/4 -> https://tinyl.co/4XuS
Finale 1/2 -> https://tinyl.co/4XuT
Femminile
Girone Unico -> https://tinyl.co/4XuV
Finale 3/4 -> https://tinyl.co/4XuW
Finale 1/2 -> https://tinyl.co/4XuX
CALENDARIO GARE FEMMINILE
Venerdì 24 aprile 2026
15:30 (Campo 3) Campania – Basilicata
15:30 (Campo 4) Puglia – Calabria
17:00 (Campo 3) Campania – Molise
17:00 (Campo 4) Sicilia – Calabria
18:30 (Campo 3) Puglia – Molise
18:30 (Campo 4) Sicilia – Basilicata
Sabato 25 aprile 2026
09:30 (Campo 3) Campania – Calabria
09:30 (Campo 4) Puglia – Basilicata
11:00 (Campo 3) Sicilia – Molise
15:30 (Campo 3) Puglia – Sicilia
15:30 (Campo 4) Calabria – Molise
17:00 (Campo 3) Campania – Sicilia
17:00 (Campo 4) Basilicata – Molise
18:30 (Campo 3) Campania – Puglia
18:30 (Campo 4) Calabria – Basilicata
Domenica 26 aprile 2026
09:00 (Campo 3) Finale 3°-4° posto
09:30 (Campo 4) Finale 1°-2° posto
CALENDARIO GARE MASCHILE
Venerdì 24 aprile 2026
15:30 (Campo 1) Calabria – Basilicata
15:30 (Campo 2) Puglia – Campania
17:00 (Campo 1) Calabria – Molise
17:00 (Campo 2) Sicilia – Campania
18:30 (Campo 1) Puglia – Molise
18:30 (Campo 2) Sicilia – Basilicata
Sabato 25 aprile 2026
09:30 (Campo 1) Calabria – Campania
09:30 (Campo 2) Puglia – Basilicata
11:00 (Campo 1) Sicilia – Molise
15:30 (Campo 1) Calabria – Sicilia
15:30 (Campo 2) Campania – Molise
17:00 (Campo 1) Puglia – Sicilia
17:00 (Campo 2) Basilicata – Molise
18:30 (Campo 1) Calabria – Puglia
18:30 (Campo 2) Campania – Basilicata
Domenica 26 aprile 2026
10:30 (Campo 3) Finale 3°-4° posto
11:00 (Campo 4) Finale 1°-2° posto
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