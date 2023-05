Condividi subito la notizia

Ci siamo quasi.

E’ iniziato il conto alla rovescia per il primo Corso Mascherato di sabato 3 giugno, che aprirà la 70^ edizione del Carnevale di Massafra.

I maestri cartapestai stanno dando fondo a tutte le loro energie creative nel montaggio delle loro mastodontiche opere dal tema unico “Mare Nostrum” che è stato raffigurato in diversi modi.

Si va dal viaggio di Ulisse ricco di difficoltà e di incontri, alle traversate della speranza, dagli spartani e dai miti greci all’interculturalità del Mar Mediterraneo, al mare come “cuore” nella tutela dell’ecosistema.

Per il primo corso mascherato di sabato 3 giugno 2023 i 7 Carri Allegorici in cartapesta sfileranno nel seguente ordine:

1) “L’Odissea: il Viaggio dell’Uomo da Ulisse ai Giorni Nostri” (Ass.ne Magic Club, Antonio e Giuseppe Lapenna);

2) “Al di Là del Mare” (Ass.ne Team Tempesta);

3) “Dalla Terra dei Due Mari Arrivano gli Spartani” (De Biase, Fuggiano e Monaco);

4) “Culturae Maris” (Ass.ne I Have a Dream, L.A.S. dei F.lli Zaccaria);

5) “Il Mare dell’Anima” (Ass.ne Secondi a Nessuno, 3D Emotions LAB e Antonio Castellano);

6) “Un Mare d’Amare” (Ass.ne Teckno Art);

7) “Epiche Narrazioni” (Ass.ne Assi di Coppe e Denari Revolution).

Ogni Carro Allegorico sarà preceduto da scuole di ballo vestite a tema che animeranno tutto il corso.

Fuori concorso sfileranno anche due gruppi mascherati: “tutti al mare con sti tip da spigg” di Luigi Carone e “Forever Young… Family di Antonio Orlando & co.

Inoltre, sempre fuori concorso, sono previste le maschere di carattere “Pinocchio” e “Freddy Mercury” di Fernando Galatone.

L’orario di partenza previsto è fissato per le 19,00 dal piazzale dello Stadio (via R. Livatino) con arrivo in piazza Vittorio Emanuele dove, ad attendere carri e figuranti sul palco centrale, ci sarà il comico e cabarettista Peppe Iodice, molto conosciuto per le sue partecipazioni a noti programmi televisivi come Zelig, Quelli che il Calcio, Colorado, Made in Sud e Insieme.

Massafra, 31 maggio 2023

