Condividi subito la notizia

Con il referendum istituzionale del 1946 indetto al termine della seconda guerra mondiale, con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica, dare al Paese, si avviò un percorso che avrebbe portato alla stesura della Carta Costituzionale, simbolo di democrazia, libertà e uguaglianza tra tutti i cittadini, segnando una avvenimento fondamentale per la nostra libertà, per i nostri diritti, per il nostro futuro.

In occasione del 77° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, venerdì 2 giugno alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare, si svolgerà una iniziativa aperta alla cittadinanza che avrà come protagonisti gli studenti. Promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato alle Attività Culturali e alle Politiche Educative e Formative, vedrà ragazze e ragazzi degli istituti comprensivi nel ruolo di giovanissimi relatori con riflessioni e analisi su tematiche inerenti la ricorrenza storica.

“Così come avvenuto lo scorso 25 Aprile e visto l’entusiasmo con il quale è stato raccolto l’invito da Dirigenti, docenti, alunni e famiglie – evidenzia l’assessore alle Attività Culturali e alle Politiche Educative e Formative, Carlo Dilonardo – abbiamo coinvolto nuovamente gli studenti degli istituti comprensivi della nostra città al fine di far relazionare questi ultimi su tematiche liberamente scelte, aventi per oggetto questa giornata fondamentale per il nostro Paese. Anche in questa occasione, infatti, protagonisti saranno i giovani relatori che avvieranno un confronto con la comunità coadiuvati dai loro docenti, impegnati quotidianamente nella trasmissione di un sapere che mira al rispetto dell’altro in termini di democrazia e uguaglianza tra individui. Con il Sindaco Gianfanco Palmisano e l’intera Amministrazione Comunale – conclude l’assessore – portiamo a compimento un altro tassello importante per la crescita dei giovani cittadini della nostra Martina”.

Hits: 1