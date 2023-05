Condividi subito la notizia

Sono stati rinviati a sabato 10 giugno l’inaugurazione del Parco della Grancia a Brindisi Montagna e del cinespettacolo “La storia bandita” previsti per il 2 e 3 giugno. A seguito della bomba d’acqua che si è abbattuta sull’area del Parco nelle scorse ore si è reso necessario un sopralluogo alla presenza dell’ingegnere della sicurezza, dei responsabili del Comune, dei vertici del Consorzio ETI-Eccellenze Turistiche Italiane, referenti della gestione e dei responsabili della direzione dello spettacolo, per valutare lo stato di salute e la praticabilità della zona. Valutati i danni, numerosi e di elevata entità, e in considerazione delle previsioni meteo che confermano temporali e acquazzoni nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 giugno, si è ritenuto necessario, al fine di tutelare l’incolumità del personale coinvolto e dei partecipanti al Cine spettacolo, di posticipare la riapertura del Parco della Grancia e il Cinespettacolo “La Storia Bandita” a sabato 10 giugno. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per gli spettacoli del 2 e 3 giugno potranno scegliere di beneficiare degli spettacoli previsti nelle date successive. A tutti coloro, invece, che fossero impossibilitati a effettuare il cambio data sarà garantito il rimborso.

Per informazioni contattare: 347 0473930 – parcodellagrancia@gmail.com

