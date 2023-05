Condividi subito la notizia

Si parlerà di arte performativa come strumento di dialogo tra il dentro e il fuori del carcere nell’incontro pubblico a cura della Compagnia Petra in programma il 7 giugno a Potenza

POTENZA – Si intitola “Teatro oltre i limiti Open: Società civile e comunità carceraria, un incontro possibile. L’arte performativa come strumento di dialogo” l’incontro pubblico in programma mercoledì 7 giugno 2023, dalle 17 alle 19, presso Casa BCC Basilicata in Piazza Vittime sul Lavoro a Potenza. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Teatro Oltre i Limiti, giunto alla IV edizione, il percorso formativo di pratica delle discipline artistiche ospitato nella Casa Circondariale “Antonio Santoro” di Potenza e curato dalla Compagnia teatrale Petra.

L’incontro pubblico vuole porsi quale occasione di scambio e di dialogo per riflettere, in maniera collettiva, sulla capacità intrinseca delle arti performative di gettare un ponte tra il dentro e il fuori, tra la società civile e la comunità carceraria, a partire dalle azioni progettuali di “Teatro Oltre i Limiti”. A dialogare sui temi dell’incontro saranno Alessandro Pontremoli, professore del Dipartimento di Studi Umanistici – Discipline dello spettacolo dell’Università di Torino e Carmelo Cantone, già vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Interverranno all’incontro, moderato dai giornalisti Ornella Rosato (Theatron 2.0) e Alessandro Toppi (La Repubblica), Gerardina Sileo, presidente della IV Commissione – Politiche Sociali con delega alla cultura della Regione Basilicata, Giuseppe Romaniello, dirigente Servizi alla Persona del Comune di Potenza, Maria Rosaria Petraccone, direttrice della Casa Circondariale di Potenza, Giuseppe Palo, funzionario di staff del Provveditore di Puglia e Basilicata, Antonella Iallorenzi e Mariagrazia Nacci, direttrice artistica e coreografa della Compagnia teatrale Petra, Maria Chiara Provenzano, assegnista di ricerca in Discipline dello Spettacolo presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, Vito Alfarano, direttore artistico della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, Valeria Ottolenghi del Coordinamento Nazionale Teatro in carcere, oltre ai partner di progetto Francesco Scaringi, direttore artistico del Festival Città delle 100 Scale, Dinko Fabris, direttore artistico di Universa Musica dell’Università della Basilicata, Alessandra Maltempo, co-direttrice artistica della Compagnia teatrale L’Albero, e Loveiscoil – Massimo Lovisco, producer dell’Associazione Multietnica.

Operando in maniera trasversale sulla costruzione di relazioni, oltre che sulla concretizzazione di visioni e poetiche, le arti performative sono in grado di generare processi di connessione anche all’interno di un luogo speciale come il carcere, attraverso la ricerca di una coralità e di un ascolto reciproco; la libertà data dal movimento corporeo durante la creazione artistica; il confronto con i propri limiti e l’induzione all’immaginazione. Intersecando il percorso di artisti e artiste differenti e i loro diversi metodi, i detenuti sperimentano inedite possibilità di espressione e consapevolezza del corpo, offrendo, a loro volta, nuova linfa ai processi compositivi. La pratica artistica in carcere agisce, inoltre, in maniera trasformativa sui rapporti interni alla comunità carceraria, producendo riflessi sul piano individuale e collettivo per tutti i soggetti coinvolti.

È possibile partecipare all’incontro in presenza presso Casa BCC Basilicata o in diretta Zoom, registrandosi al link: https://bit.ly/3OKK9W7.

“Teatro Oltre i Limiti” è un progetto prodotto dalla Compagnia teatrale Petra, con il contributo di Otto per Mille Valdese dell’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi e della Fondazione Banco di Napoli, il partenariato della Casa Circondariale di Potenza, il sostegno del Fondo Etico della BCC Basilicata e la collaborazione di Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, Festival Città delle 100 scale di Potenza, Ateneo Musica Basilicata, Compagnia teatrale L’Albero, UniversaMusica e Multietnica.

