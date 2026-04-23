Taranto. Scappa ad un controllo: 20enne denunciato dalla Polizia di Stato

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La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 20enne tarantino perché ritenuto responsabile dei reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il personale della Squadra Volante la scorsa notte nel transitare nei pressi di un distributore H.24 in via Venezia hanno notato un assembramento di giovani che si intrattenevano in modo rumoroso.

Considerando che quel luogo era noto come abituale ritrovo di giovani pregiudicati particolarmente dediti a reati quali furti su autovetture e spaccio di sostanze stupefacenti i poliziotti hanno deciso di effettuare un accurato controllo dei presenti.

Uno dei giovani – poi identificato in un tarantino di 20 anni – che era seduto su un motociclo, alla vista dei poliziotti ha cercato immediatamente di accendere il mezzo e di allontanarsi rapidamente dal posto con il chiaro intento di voler eludere il controllo.

Il 20enne ha cercato in modo deciso la fuga tendando di investire con lo scooter i due agenti della Volante e successivamente incitando a gran voce i suoi compagni a reagire al controllo di Polizia è riuscito a divincolarsi in maniera violenta facendo perdere le sue tracce.

I poliziotti dopo aver annotato la targa dello scooter sul quale il giovane era fuggito, attraverso la consultazione delle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine sono riusciti in breve tempo a rintracciarlo presso il suo domicilio nella vicina via Cesare Battisti, dove hanno anche ritrovato il mezzo.

Messo davanti a inconfutabili indizi di colpevolezza il 20enne non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità, dovute a suo dire alla mancanza della patente di guida.

Il giovane è stato poi accompagnato presso gli uffici della Questura e deferito in stato di libertà e sanzionato per le numerose violazioni al Codice della Strada.

Lo scooter anche privo della prevista polizia assicurativa è stato posto sotto sequestro.

Si ricorda che per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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