SVOLTA NELLA VERTENZA SOFINTER: IL COLOSSO ANSALDO ENERGIA S.P.A. SCENDE IN CAMPO PER IL RILANCIO DEL SITO PRODUTTIVO DI GIOIA DEL COLLE

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ROMA – Svolta decisiva nell’ambito della vertenza Sofinter. Questa mattina, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, e del sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato, il colosso industriale italiano Ansaldo Energia S.p.A. ha sottoscritto un accordo preliminare con la Sofinter S.p.A. per l’acquisizione e il rilancio del sito produttivo di Gioia del Colle.

Attraverso un imponente piano di investimenti, il cui valore supera i cinquanta milioni di euro, lo stabilimento sarà al centro di un importante processo di reindustrializzazione e di sviluppo improntato all’innovazione e alla sostenibilità.

“L’accordo tra Ansaldo e Sofinter segna un momento epocale per la nostra città – afferma il sindaco di Gioia del Colle, l’avv. Giovanni Mastrangelo -. La discesa in campo di una delle quattro società leader al mondo nella generazione di energia a ciclo completo dà al sito produttivo di Gioia del Colle una concreta prospettiva di rilancio e di sviluppo e garantisce stabilità e certezza al futuro occupazionale degli oltre centoventi lavoratori coinvolti. Questo importante sviluppo nell’ambito della vertenza Sofinter porta all’epilogo più bello e sperato in questi due anni, segnati da grande impegno e dalla massima vicinanza mostrata ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali. È il risultato di un incessante, silenzioso e decisivo lavoro sinergico portato avanti con il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato e l’europarlamentare Michele Picaro che, in questi mesi fatti di incontri, confronti e dialoghi, hanno sempre mantenuto alta l’attenzione sulla vicenda. A loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento. Spero che il passo compiuto oggi possa essere quello decisivo per l’avvio di un importante processo di reindustrializzazione, tale da trasformare nuovamente lo stabilimento di Gioia del Colle in un polo industriale strategico a livello nazionale”.

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