Successo a Barile per la presentazione del libro Amarcord Song promossa dalla Pro Loco Barile

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Grande successo a Barile per la presentazione promossa dalla Pro Loco Barile del libro Amarcord Song – Antologia a cura di Walter De Stradis edito da Arduino Sacco Editore.

Nutrita e qualificata partecipazione alla presentazione introdotta e coordinata da Emilio D’Andrea, giornalista e scrittore, il quale ha curato anche un racconto del libro Amarcord Song. Particolarmente emozionati il curatore Walter De Stradis e l’editore Arduino Sacco i quali hanno espresso viva gratitudine per l’occasione di valorizzazione del lavoro editoriale che coinvolge diversi autori da tutta Italia. Soddisfazione è stata espressa nel suo intervento dal Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa il quale rivolgendo un plauso in particolare agli autori lucani Walter De Stradis ed Emilio D’Andrea e all’editore Arduino Sacco ha sottolineato “siamo onorati come Pro Loco di portare avanti l’attivitá di promozione e custodia del patrimonio culturale barilese, di animazione territoriale ed accoglienza e di organizzare manifestazioni culturali per la crescita sociale, culturale e turistica della nostra comunità”. Ad impreziosire la manifestazione la cantante lucana Anna Maria Rigillo la quale ha eseguito alcuni brani musicali che hanno ispirato gli autori nei loro racconti. Presente in rappresentanza del Comune di Barile il Consigliere comunale Michele Sonnessa il quale si è complimentato con gli organizzatori e con gli autori sottolineando l’importanza di promuovere iniziative culturali che fanno bene al paese.

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